В столице собирают заявки на соискание Художественной премии «Киев»
Премию вручают в девяти номинациях. Фото из открытых источников
Департамент культуры КГГА объявил о начале сбора заявок на соискание Художественной премии «Киев» в девяти номинациях.
Премия «Киев» была основана в 2001 году с целью празднования и популяризации лучших достижений художников Киевской городской государственной администрацией совместно с Координационным советом национальных творческих союзов Украины.
Сбор заявок будет продолжаться в девяти номинациях:
- в отрасли литературы — Художественная премия «Киев» имени Евгения Плужника;
- в отрасли киноискусства — Художественная премия «Киев» имени Ивана Миколайчука;
- в отрасли музыкальной композиции — Художественная премия «Киев» имени Артемия Веделя;
- в отрасли театрального искусства — Художественная премия «Киев» имени Амвросия Бучмы;
- в отрасли изобразительного искусства — Художественная премия «Киев» имени Сергея Шишко;
- в отрасли журналистики — Художественная премия «Киев» имени Анатолия Москаленко;
- в отрасли народного декоративного искусства — Художественная премия «Киев» имени Сергея Колоса;
- в отрасли хореографического искусства — Художественная премия «Киев» имени Павла Вирского; «Киев» имени братьев Василия и Александра Яловых.
Согласно положению о Художественной премии «Киев», на ее соискание выдвигаются новые оригинальные произведения, созданные в течение трех последних лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения — одним или группой (до 3 человек) художников, живущих столицы.
Представления осуществляют творческие союзы, научные учреждения, высшие учебные заведения Киева, заведения культуры и искусств, театрально-зрелищные и театрально-концертные организации и предприятия, издательства, редакции газет и журналов.
< p>Материалы необходимо подать в Департамент культуры не позднее 10 февраля 2022 года по адресу: 01024, г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 3, кабинет 317.
К письму-представлению нужно добавить:
- протокол заседания, на котором было принято решение о выдвижении кандидата (кандидатов) на получение Художественной премии «Киев»—2 экземпляры с печатями;
- творческую характеристику кандидата (кандидатов) — 2 экземпляры с печатями.
Подробнее — по телефонам отдела институтов и культурно-образовательных учреждений Департамента культуры: (044) 279-71-26, 279-67-58.
Напомним, кто получил Художественную премию «Киев» в 2020 году.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»