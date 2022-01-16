В столице снова «заминировали» три ТРЦ
В СБУ поступило сообщение о минировании ТРЦ. Фото из открытых источников
Проверяют универмаг «Украина», ТРЦ Ocean Plaza и Gulliver. Людей эвакуировали.
В Киеве днем 16 января поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ).
Об этом РБК-Украина сообщила представитель управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС) по Киеву Светлана Водолага. По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в колцентр Службы безопасности Украины (СБУ) около 13:30.
Из зданий ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывные и подозрительные предметы.
В этом месяце по Киеву прокатилась волна «минувань».
5 января в Деснянском, Днепровском и Подольском районах, но ничего не нашли.
На Рождество, 7 января, столичные правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в 10 ТРЦ.
8 января неизвестные «заменяли» » все торгово-развлекательные центры Киева.
Во вторник, 11 января, на электронную почту СБУ поступило сообщение о том, что якобы во всех столичных школах заложили взрывчатку.
12 января, полиция безрезультатно искала взрывчатку в аэропортах «Киев» (Жуляны) и « Борисполь», а также на четырех станциях метро.
15 январяполиция снова осматривала аэропорт «Киев» (Жуляны)
Кроме ТРЦ, метро, аэропортов полиция ежедневно проверяет сигналы о «заминировании» вокзалов, жилых и административных домов и т.д.
По данным правоохранителей, большинство сообщений поступают с территории России и оккупированных ею украинских территорий. Чаще всего это делают интернет-боты страны-агрессора в автоматическом режиме.
«В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, напряжение и панические настроения в обществе. Призываем граждан сохранять спокойствие»,— отмечают в СБУ.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»