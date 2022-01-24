В столице снова отменили ряд рейсов городской электрички
24.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Электрички не будут ходить по техническим причинам. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 24 января, отменяется курсирование четырех вечерних рейсов городской электрички.
В Киевпасстрансе объясняют это техническими причинами, по которым, кстати, уже несколько дней подряд некоторые поезда не выходят на маршру . В коммунальном предприятии извиняются за неудобства.
Итак, вечером 24 января отменяются следующие рейсы:
- №7416 (16:18) со станции « Борщаговская»;
- №7423 (17:11) со ст. «Дарница»;
- №7424 (17:55) со ст. «Борщаговская»;
- №7431 (19:01) со ст. «Дарница».
Между тем в районе Жулянского путепровода планируют построить новую железнодорожную платформу. Ее хотят разместить между железнодорожными станциями в Вишневом и «Киев-Волынский». Новая пассажирская платформа, по мнению специалистов, разгрузит автомобильные маршруты, особенно в утренние и вечерние часы «пик».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»