В столице сегодня работают 12 мини-ярмарок

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице сегодня работают 12  ярмарок

Фото: Наталья Слинкина

Жители восьми районов могут приобрести свежие продукты.

Сегодня, 31 марта, в Киеве работают 12 продуктовых мини-ярмарок в 8 районах города. На каждой ярмарке — до 5-10 палаток.

Здесь продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

Ярмарки работают по адресам:

Голосеевский район:
ул. Лятошинского, 14;
ул. Ломоносова, 5;
ул. Новопироговская, 25.

Дарницкий район:
ул. Анны Ахматовой, 31.

Днепровский район:
б-р Перова, 8;
просп. Соборности, 5.

Оболонский район:
ул. Иорданская, 7.

Печерский район:
ул. Джона Маккейна, 39.

Подольский район:
угол Межигорской и Юрковской.

Святошинский район:
ул. Гната Юры, 5;
ул. Кулибина, 4.

Шевченковский район:
ул. Ружинская, 18.

Время работы ярмарок с 10:00 до 13:00. В Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах работа мини-ярмарок начнется в 10:30.

Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.

Напомним, что в Украине запустили платформу по поиску поставщиков для гуманитарных нужд. Сейчас перечень постоянно обновляемых категорий насчитывает более 110 позиций, в частности, горючее, пищевые продукты, тактическую одежду, ноутбуки, генераторы и т.д.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»< /p>

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