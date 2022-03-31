В столице сегодня работают 12 мини-ярмарок
Фото: Наталья Слинкина
Жители восьми районов могут приобрести свежие продукты.
Сегодня, 31 марта, в Киеве работают 12 продуктовых мини-ярмарок в 8 районах города. На каждой ярмарке — до 5-10 палаток.
Здесь продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Ярмарки работают по адресам:
Голосеевский район:
ул. Лятошинского, 14;
ул. Ломоносова, 5;
ул. Новопироговская, 25.
Дарницкий район:
ул. Анны Ахматовой, 31.
Днепровский район:
б-р Перова, 8;
просп. Соборности, 5.
Оболонский район:
ул. Иорданская, 7.
Печерский район:
ул. Джона Маккейна, 39.
Подольский район:
угол Межигорской и Юрковской.
Святошинский район:
ул. Гната Юры, 5;
ул. Кулибина, 4.
Шевченковский район:
ул. Ружинская, 18.
Время работы ярмарок с 10:00 до 13:00. В Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах работа мини-ярмарок начнется в 10:30.
Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.
Напомним, что в Украине запустили платформу по поиску поставщиков для гуманитарных нужд. Сейчас перечень постоянно обновляемых категорий насчитывает более 110 позиций, в частности, горючее, пищевые продукты, тактическую одежду, ноутбуки, генераторы и т.д.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»< /p>