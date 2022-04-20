В столице сегодня будут работать 5 мини-ярмарок

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице сегодня будут работать 5&nbsp ярмарок

Мини-ярмарки откроются в пяти районах. Фото: Наталья Слинкина

Приобрести свежие продукты можно будет в пяти районах столицы.

Сегодня, 20 апреля, у Киева состоятся продуктовые мини-ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА.

Мини-ярмарки будут работать в пяти районах по адресам:

  • Голосеевский район— Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и улицы Малокитаевской);
  • Дарницкий район— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район — просп. Соборности, 4;
  • Подольский район — просп. Правды, 5-11;
  • Святошинский район — ул. Подлесная, 8.

Работа мини-ярмарок — с 10:00 до 16:00, в Дарницком районе с 10:30. Посетители имеют возможность приобрести картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.

Между тем столичные пекари готовят Пасхальная вкусная выпечка. Технологи Киевхлеба готовят пасхальный ассортимент 2022 года. В этом году будет 4 позиции. Дата православной Пасхи в 2022 году приходится на 24 апреля.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr