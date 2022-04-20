В столице сегодня будут работать 5 мини-ярмарок
Мини-ярмарки откроются в пяти районах. Фото: Наталья Слинкина
Приобрести свежие продукты можно будет в пяти районах столицы.
Сегодня, 20 апреля, у Киева состоятся продуктовые мини-ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА.
Мини-ярмарки будут работать в пяти районах по адресам:
- Голосеевский район— Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и улицы Малокитаевской);
- Дарницкий район— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район — просп. Соборности, 4;
- Подольский район — просп. Правды, 5-11;
- Святошинский район — ул. Подлесная, 8.
Работа мини-ярмарок — с 10:00 до 16:00, в Дарницком районе с 10:30. Посетители имеют возможность приобрести картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.
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Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»