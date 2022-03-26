В столице разоблачили коллаборанта, который передавал российской армии информацию об украинских патриотах
49-летний житель столицы угрожал и запугивал граждан. Фото: Национальная полиция
В Соломенском районе полицейские начали досудебное расследование в отношении 49-летнего жителя столицы, который угрожал и запугивал граждан.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили 49-летнего жителя столицы в причастности к коллаборационной деятельности. . В частности, мужчина передает армии страны-агрессора информацию об украинских патриотах, а также угрожает и запугивает граждан, имеющих патриотическую украинскую позицию.
По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой дознаватель Соломенского управления полиции сообщил фигуранту о подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность, и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пяти.
Напомним, Верховная Рада ужесточила наказание за пособничество стране-агрессору
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»