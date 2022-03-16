В столице рассказали, как возобновляют обучение для школьников
Учащихся введут в обучение постепенно и дистанционно. Фото из открытых источников
Учащихся появилась возможность начать в дистанционном режиме постепенную подготовку к возобновлению образовательного процесса.
На сегодняшний день, пока не возобновлен образовательный процесс, принято решение о привлечении школьников к уже имеющимся онлайн программам и уроков.
«Для этого директора всех школ получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать (о чем уже сообщено ученикам и их родителям) и какова цель привлечения учащихся.
Основная задача — мягко вводить школьников в обучение, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошей основой для восстановления образовательного процесса»,— сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Также для юных киевлян в дистанционном формате возобновили работу секции Киевской МАН и кружки Киевского Дворца.
Сейчас педагоги Киевской МАН проводят индивидуальные онлайн консультации с воспитанниками, которые готовятся к участию в 3-м всеукраинском этапе Конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины, продолжается подготовка к участию в международных мероприятиях. В свою очередь, Киевский Дворец детей и юношества предлагает посетить онлайн мастер-классы по народному творчеству, тренинги по кризисной психологии, лайфаки по медиаграмотности, студию актерского мастерства, овладеть навыками социальных коммуникаций»
Департамент занятий размещено на сайтах: https://kman.org.ua и https://palace.kyiv.ua, https ://www.facebook.com/kievpalace.
Напомним, с 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов возобновлен. Он будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения. В частности, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн расписание. Кроме того, в рамках проекта «Открытый Урок» доступны сотни видеоуроков по разным школьным предметам для 7-9 классов от киевских учителей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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