В столице расширят представительство женщин в процессе принятия решений,— Анна Старостенко
Анна Старостенко. Фото: КГГА
С целью обеспечения равенства женщин и мужчин в жизни местных общин Киевсовет принял новую целевую программу.
Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании утвердили новую городскую целевую программу «Киев — город равных возможностей» на 2022-2024 годы.
Программу приняли на выполнение Европейской Харт и мужчин в жизни местных общин, к которой Киев присоединился два года назад.
Одна из ее задач — дать профессиональные знания и практические навыки представителям и представительницам органов местного самоуправления столицы о гендерно-ориентированном управлении. А также о его практической пользе для конкретного человека или группы людей с общей проблематикой.
Несмотря на увеличение представленности женщин в Киевском городском совете, их количество еще недостаточно относительно общего. количества женского населения в столице. 54% женщин-избирателей в Киеве представляют около 30% депутатов городского совета. А потому их интересы и права не могут быть представлены и защищены в полной мере», — подчеркнула депутат Киевского городского совета, сопредседатель МФО «Киев — за равные возможности» Анна Старостенко.
Программа предусматривает ряд институциональных, просветительских и практических мероприятий, которые направлены на повышение уровня осведомленности представителей органов местной власти в гендерно-ориентированном управлении. А в дальнейшем— расширение представительства женщин в процессе принятия решений в столице.
Среди таких мероприятий — проведение тренингов для депутатов, а также работников органов местного самоуправления, что предполагает тщательное изучение гендерных инструментов и технологий, воплощение гендерно-ориентированного бюджетирования в работу органов местного самоуправления Киева. А также — изучение международного опыта солидарности женщин в отстаивании своих прав и преодолении гендерной дискриминации. «Важно проводить закрепленные в программе гендерные аудиты безопасности публичных пространств районов города Киева. Первый такой аудит в прошлом году был проведен в Деснянском районе города. Надеюсь, что все публичные места будут проверены на безопасность, инклюзивность и удобство, а выявленные недостатки будут исправлены в кратчайшие сроки»,— подчеркнула Анна Старостенко.
Напомним, на онлайн прессбрифинге заместители председателя КГГА Валентин Мондриевский и Анна Старостенко ответили на актуальные вопросы о мерах, принимаемых городскими властями в связи с возможной дальнейшей агрессией России.
Инна БИРЮКОВА, « Вечерний Киев»