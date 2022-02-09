В столице расчистили улицы Шевченковского, Деснянского и Дарницкого районов
Инспекторы по благоустройству ежедневно контролируют свои территории. Фото Департамента городского благоустройства
Власти столицы продолжает наводить порядок на улицах и освобождать общественное пространство от незаконно установленных торговых точек.
Размещены без разрешительных документов 262 последние две недели.
Больше всего расчистили Шевченковский район. Здесь демонтажные бригады КП «Киевблагоустройство» и некоторые владельцы убрали с улиц 94 незаконных точки торговли и элементы благоустройства. А также уволили Деснянский и Дарницкий районы, из которых исчезли 78 незаконно установленных киосков.
В Департаменте городского благоустройства отмечают, что демонтажи проводят исключительно после проверки разрешительной документации. Если она отсутствует — предупреждают и затем демонтируют.
Инспектор по благоустройству при появлении нового временного сооружения на его территории проводит проверку и вносит предписание с требованием предоставить документы на размещение. Если разрешительных документов на размещение нет — Департамент поручает провести демонтаж коммунальному предприятию «Киевблагоустройство».
Если у киевлян есть информация о незаконном сооружении, они могут обратиться в Контактный центр 1551, после чего инспектор дополнительно выйдет. /p>
В этом году власти города проанализируют все центральные магистрали и въезды в город, которые должны быть очищены и приведены в цивилизованный вид. Речь идет о проспекте Победы, Академгородке и Святошине, Харьковском массиве — «горячих точках», где есть скопление временных сооружений с несоответствующей документацией. >