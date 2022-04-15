В столице работают сервисы проката электросамокатов и велосипедов
На улицах города увеличилось электросамокатов. Фото: Ольга Косова
Компании, предоставляющие услуги по аренде, выводят все больше электросамокатов и велосипедов на улице столицы. Город способствует их работе, обеспечивая обслуживание транспорта во время коменданского часа.
Киев оживает. В столице понемногу возобновляется движение по маршрутам наземного общественного транспорта. В частности, сегодня в Голосеевском районе запустят три троллейбуса — №11К, №43К и №45.
В то же время на небольших расстояниях удобно передвижение на транспортных средствах, как велосипед или электросамокат.
Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, Bolt вывел на улице уже 500 электросамокатов. В ближайшие дни увеличат количество до тысячи и больше. Scroll и Зелектра выводят около 200 самокатов.
Сервис аренды велосипедов BikeNow на линии имеет около 400 прокатных велосипедов. Городские власти просят увеличить до 2 тысяч.
«Пиковое использование — рано утром, когда комендантский час уже закончен, а наземного транспорта еще мало, — рассказал Константин Усов. — Киев должен ехать быстрее, Киев должен двигаться, и использовать эту паузу в боевых действиях на подступах к себе с пользой и эффективностью для экономики. Микромобильность — это важно и уместно, особенно сейчас, поэтому мэрия Киева и военная администрация — способствуют». pracjujut-servisi-prokatu-elektrosamokativ-tanbspvelosipediv-f9f0326.jpg» alt=»В столице работают сервисы проката электросамокатов и велосипедов» />
Операторы рынка получили специальные пропуска. Фото: Константин Усов
Заместитель председателя КГГА сообщил, что операторы рынка получили на свои грузовые машины, обслуживающие/перемещающие/подзаряжающие электрический прокатный флот, специальные пропуска для передвижения во время комендантского часа.
Напомним, в столичном метро поезда возобновили движение обоими путями на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократили до 30 минут.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»