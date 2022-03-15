В столице работают консультативно-диагностические центры: услуги и адреса

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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Врачи безотказно оказывают специализированную помощь. Фото: Борис Корпусенко

В случае необходимости киевляне могут обращаться к специалистам. Врачи безотказно оказывают специализированную помощь и выписывают рецепты на льготные медикаменты.

Директор Департамента здравоохранения г. КиеваВалентина Гинзбург рассказала, какие центры сейчас работают и к каким врачам там можно обратиться .

КНП «Консультативно-диагностический центр» Голосеевского района г. Киева, проспект Голосеевский, 59-А — (044) 257-10-01

Врач-хирург, ортопед-травматолог, терапевт, кардиолог, отоларинголог, невропатолог (онлайн), рентгенолог, эндоскопист, лаборант, психолог, акушер-гинеколог (онлайн), гинеколог-онколог (онлайн), нефролог (онлайн), эндокринолог (он) ;

Травматологический пункт — работает круглосуточно.

Филиал № 1, ул. Голосеевская, 53 — (044) 257-33-90

Врач-педиатр, эндокринолог детский (онлайн).

Филиал № 2, ул. Большая Васильковская, 104 — (044) 257-10-01

Врач-эндокринолог (онлайн), гастроэнтеролог (онлайн), кардиолог (онлайн).

Филиал № 3, ул. Якубовского, 6 — (044) 250-33-09

Врач-хирург, ортопед-травматолог, уролог, акушер-гинеколог, терапевт, невропатолог, стоматолог, стоматолог-терапевт, офтальмолог, стоматолог -детский, гастроэнтеролог детский (онлайн), педиатр (онлайн), кардиоревматолог детский (онлайн), эндокринолог (онлайн), отоларинголог (онлайн).

Филиал №4, ул. Набережно-Корчеватская, 56/66 — (044) 259-46-96

Врач-хирург, стоматолог детский, невролог детский (онлайн).

КНП «КДЦ 1 Дарницкого района м. Киева», ул. Вербицкого, 5 –(044) 563-92-02

Врачи: хирург, ортопед — травматолог, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, эндокринолог (онлайн), инфекционист (онлайн), аллерголог, акушер — гинеколог; эндоскопист, УЗИ, рентгенолог, функциональной диагностики, врач — физиотерапевт, практический психолог.

Филиал № 2, ул. Дьяченко, 12 — (044)564-85-05

Врачи: хирург, стоматолог, невропатолог

КНП «КДЦ 2 Дарницкого района м. Киева» , Харьковское шоссе, 121 –(044) 564-47-92

Врачи: хирург, ортопед-травматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог (онлайн), ревматолог, кардиолог, рентгенолог, УЗИ, невропатолог, терапевт, врач физической и реабилитационной медицины, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, акушер-гинеколог.

Ул. Бориспольская, 30-А — (044) 567-87-52

Врачи: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, отоларинголог, врач по функциональной диагностике, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург.

КНП «КДЦ детский Дарницкого района г. Киева», ул. Тростянецкая, 8-Д — (044) 563-89-23

Врачи: хирург, ортопед, гастроэнтеролог, кардиоревматолог, отоларинголог, педиатр, стоматолог-терапевт, ЭКГ, лаборатория.

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КНП «Консультативно-диагностический центр Деснянского р-на г. Киева», Закревского 81/1 — (044) 532-69-39

Врачи: кардиолог, невропатолог, эндокринолог, травматолог ортопед, хирург, онколог, ревматолог, инфекционист, гинеколог, ЛОР, стоматолог.

Рентген, лаборатория, УЗИ.

Филиал № 1, ул. Маяковского, 32-Б — (044) 547 90 17

Врачи: онколог, хирург, травматолог ортопед, гинеколог, эндокринолог.

Филиал № 2, ул. Драйзера, 19 — (044) 223 15 84

Врачи: невропатолог, хирург, гинеколог, травматолог, стоматолог. Рентген, УЗИ.

Травмпункт круглосуточно.

Филиал № 3, ул. Матеюка, 3 — (044) 513 86 79

Врачи: стоматолог, невролог, кардиолог, отоларинголог. Рентген, УЗИ.

Филиал № 4, Выгуровский б-р, 4 — (044) 530 03 13

Врачи: Педиатр, стоматолог, ЛОР, стоматолог. УЗИ.

Филиал № 5, просп. Маяковского, 18-А — (044) 534 08 44

Врачи: эндокринолог, кардиолог, инфекционист, ортопед, невролог, физический терапевт. УЗИ, рентген, психолог,

КНП «Консультативно-диагностический центр детский Днепровского района г. Киева» просп. Тычины, 12 — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77

Врачи: ортопед-травматолог детский, невролог детский, стоматолог, отоларинголог детский, дерматолог детский, педиатр, врач ФРМ, клинико-биохимическая лаборатория.

Филиал №1, ул. Андрея Шептицкого, 5 — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77

Врачи: педиатр, физический терапевт.

Филиал № 2, ул. Энтузиастов, 13-А — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77

Врачи: врач ортопед-травматолог детский, врач хирург детский.

КНП «Консультативно-диагностический центр» Оболонского района г. Киева ул. Маршала Тимошенко, 14 (взрослые) — (044) 418-31-80; 419-62-82

Врачи: кардиолог, невропатолог, хирург, уролог, травматолог, стоматолог, клинико-диагностическая лаборатория, ЭКГ, флюорография, рентгенография, реабилитолог.

Временный круглосуточный пункт по оказанию первой неотложной медицинской помощи. >

Ул. Иорданская, 26 (взрослые) — (044) 419-35-49; 419-75-08

Врачи: эндокринолог, кардиолог, невропатолог, хирург, психолог, флюорография, рентгенография

Ул. Иорданская, 26 (дети) — (044) 418-63-47

Врачи: кардиолог, офтальмолог, физиотерапевт, отоларинголог

Ул. Северная, 4-А (дети) — (044) 412-73-33

Врачи: гинеколог, офтальмолог

Кроме того, прием проводит врачебно-экспертная комиссия при Оболонском территориальном центре комплектации и социальной поддержки — в полном составе.

КНП «КДЦ» Подольского района г. Киева ул. Мостицкая, 9 — (044) 460-47-25

Врачи: хирург, травматолог-ортопед, невролог, акушер-гинеколог, отоларинголог, УЗИ, ЭКГ.

Онлайн прием: кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, врач реабилитолог, офтальмолог, акушер-гинеколог.

Травматологический пункт в круглосуточном режиме. Телефон 460-31-89.

Филиал № 1, ул. Волошская, 47

Врач пульмонолог.

Онлайн прием: хирург, травматолог-ортопед, эндокринолог, офтальмолог, невролог.

Филиал № 2, просп. Свободы, 22— (044) 484-73-01

Врачи: невролог, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, стоматолог-хирург, отоларинголог.

Онлайн прием: кардиолог, ревматолог, офтальмолог, акушер-гинеколог, эндокринолог.

< strong>КНП «КДЦ Святошинского района г. Киева», ул. Симиренко 10 –(044) 298 72 69

Врачи: хирург, эндоскопист, маммография, флг ОГК рентгенолог, врач-невролог.

Филиал №1, ул. Чернобыльская 5/7 — (067) 7020398

Врачи: хирурги, невропатолог, стоматолог, работает рентгенологическое отделение.

Филиал №2 (детский), ул. Кучера, 5 — (044) 405 58 85

Врачи: хирург, отоларинголог, кардиоревматолог, детский гинеколог и стоматологи

Филиал № 3, ул. Куренного, 2— 067-702-03-98

Врачи: хирург, врач невролог, врач по функциональной диагностике, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург.

< strong>Филиал № 4, ул. Булаховского, 26— 096-756-39-20

Врачи: офтальмолог, эндоскопист

Онлайн прием: невропатолог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, травматолог, хирург, отоларинголог, стоматолог, акушер-гинеколог, инфекционист.

Филиал №5, ул. Отдыха, 11 — (044) 450 40 08

Врачи: хирург (каб. 215).

Онлайн прием: ревматолог, невропатолог, эндокринолог, терапевт, хирург, акушер-гинеколог, уролог.

Филиал №6 (детский), ул. Ефремова, 11 — (044) 251 26 75

Врачи: кардиоревматолог, педиатр, пульмонолог, стоматолог-хирург, стоматолог-детский, рентген лаборант

Филиал № 7 (детский) по адресу ул. Симиренко, 38 — (044) 361 73 67

Врачи: педиатр, врач УЗИ, врач стоматолог детский.

КНП «КДЦ» Соломенского района , ул. Гарматная, 36— (044) 353-60 17, (044) 353 60 19

Врачи: онколог, хирург, невропатолог, эндокринолог.

Филиал №1 КНП «КДЦ» Соломенского района, проспект Л. Гузара, 3 — (044) 497-21-01

Врачи: хирург, стоматолог.

Филиал № 2 КНП «КДЦ» Соломенского района, проспект Лобановского, 2 — (044) 249-68-52

Врачи: хирург, офтальмолог, врач УЗИ, стоматолог-хирург, стоматолог .

Филиал №3 КНП «КДЦ» Соломенского района, ул. Ереванская, 6 — (044) 242-50-16

Врачи: офтальмолог, отоларинголог, невропатолог.

Филиал №4 КНП «КДЦ» Соломь' янского района, улица Соломенская, 17 — (044) 249-50-15

Врачи: хирург, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог.

КНП «КДЦ» Шевченковского района г. Киев Саксаганского 100— (044) 234 25 95, (044) 23402 13

Врачи: терапевт, невропатолог, кардиолог, ревматолог, пульмонолог, инфекцион гинеколог, гастроэнтеролог, хирург, стоматолог, эндокринолог.

Прием онлайн: онколог, дерматолог, отолоринголог, офтальмолог.

Филиал № 1, Б. Хмельницкого, 36 — (044 ) 234 81 03, (044) 234 45 22

Врачи: невропатолог, кардиолог, дерматолог, отолоринголог, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог, эндокринолог, ЭКГ, УЗИ

Травм пункт и рентген.

Филиал № 2 , ул. Пимоненко, 10 — (044) 482 39 03

Врачи: невропатолог, кардиолог инфекционист эндокринолог, эхо сердца, экг, узд, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог.

Филиал №3, ул. Рижская, 1 — (044) 467 15 80, (044) 468 43 95

Врачи: невропатолог, кардиолог, ревматолог, офтальмолог, инфекционист, ортопед-травматолог, хирург, уролог, стоматолог, эндокринолог.

Прием-онлайн: гинеколог

Травм пункт и рентген.Филиал 5, ул. Щербаковского70 — (044) 400 23 95

Врачи: невропатолог, кардиолог, дерматолог, инфекционист, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог-хирург, эндокринолог, ЭКГ. Прием онлайн: онколог.

Филиал №6, ул. Петлюры 2/4 — (044) 288 30 39

Ведут прием: кардиоревматолог, дерматолог, ортопед-травматолог, детский стоматолог, эндокринолог, педиатр, физиотерапевт, ЭКГ.

Филиал № 7, ул. Б. Хмельницкого, 46 — (044) 235 61 21

Прием онлайн: эндокринолог детский, дерматолог детский, педиатр, невропатолог детский, практический психолог.

Филиал №8, ул. Белорусская, 11 — (044) 283 89 89

Прием онлайн: невропатолог детский, кардиоревматолог детский, отолоринголог детский, дерматолог детский, стоматолог, эндокринолог детский, офтальмолог детский, гастроэнтеролог детский >

Филиал № 9, ул. Салютная, 23 — (044) 400 03 66

Врачи: врач по функциональной диагностике, ЭКГ, ЭХО сердца бронхоспирометрия.

Прием онлайн: гинеколог детский, гастроэнтеролог детский, эндокринолог детский.

Филиал № 9-1, ул. Ольжича, 16 — (044) 468 00 25

Ведут прием: невролог детский, кардиоревматолог детский, отолоринголог детский.

Прием онлайн: дерматовенеролог детский, гинеколог детский.< /p>

КНП «КДЦ» Печерского района Киева, ул. Подвысоцкого, 13 –(044) 285-84-27

Врачи: невролог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист, уролог, травматолог, хирург, отоларинголог, онколог, терапевт, эндоскопист, врач пофункциональной диагностики, врач УЗИ, рентген кабинет, клиническая лаборатория, дневной стационар, кабинет вакцинации.

Ул. Подвысоцкого, 4-А. Телефон (044) 285-84-27

Врачи: дерматолог, стоматолог.

Ул. Леси Украинки 36-В — (044) 285-02-00

Врачи: акушер-гинеколог, врач УЗИ.

КНП «Киевский городской детский диагностический центр», ул. Урловская, 13 — 044-202-13-57

Врачи: гинеколог детский, отолоринголог детский, врач УЗИ, лаборант в клинико-диагностической лаборатории.

Также в Киеве организовали круглосуточную психологическую помощь населению. Киевляне могут обратиться за консультацией к психологам и получить профессиональную поддержку.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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