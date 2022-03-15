В столице работают консультативно-диагностические центры: услуги и адреса
Врачи безотказно оказывают специализированную помощь. Фото: Борис Корпусенко
В случае необходимости киевляне могут обращаться к специалистам. Врачи безотказно оказывают специализированную помощь и выписывают рецепты на льготные медикаменты.
Директор Департамента здравоохранения г. КиеваВалентина Гинзбург рассказала, какие центры сейчас работают и к каким врачам там можно обратиться .
КНП «Консультативно-диагностический центр» Голосеевского района г. Киева, проспект Голосеевский, 59-А — (044) 257-10-01
Врач-хирург, ортопед-травматолог, терапевт, кардиолог, отоларинголог, невропатолог (онлайн), рентгенолог, эндоскопист, лаборант, психолог, акушер-гинеколог (онлайн), гинеколог-онколог (онлайн), нефролог (онлайн), эндокринолог (он) ;
Травматологический пункт — работает круглосуточно.
Филиал № 1, ул. Голосеевская, 53 — (044) 257-33-90
Врач-педиатр, эндокринолог детский (онлайн).
Филиал № 2, ул. Большая Васильковская, 104 — (044) 257-10-01
Врач-эндокринолог (онлайн), гастроэнтеролог (онлайн), кардиолог (онлайн).
Филиал № 3, ул. Якубовского, 6 — (044) 250-33-09
Врач-хирург, ортопед-травматолог, уролог, акушер-гинеколог, терапевт, невропатолог, стоматолог, стоматолог-терапевт, офтальмолог, стоматолог -детский, гастроэнтеролог детский (онлайн), педиатр (онлайн), кардиоревматолог детский (онлайн), эндокринолог (онлайн), отоларинголог (онлайн).
Филиал №4, ул. Набережно-Корчеватская, 56/66 — (044) 259-46-96
Врач-хирург, стоматолог детский, невролог детский (онлайн).
КНП «КДЦ 1 Дарницкого района м. Киева», ул. Вербицкого, 5 –(044) 563-92-02
Врачи: хирург, ортопед — травматолог, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, эндокринолог (онлайн), инфекционист (онлайн), аллерголог, акушер — гинеколог; эндоскопист, УЗИ, рентгенолог, функциональной диагностики, врач — физиотерапевт, практический психолог.
Филиал № 2, ул. Дьяченко, 12 — (044)564-85-05
Врачи: хирург, стоматолог, невропатолог
КНП «КДЦ 2 Дарницкого района м. Киева» , Харьковское шоссе, 121 –(044) 564-47-92
Врачи: хирург, ортопед-травматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог (онлайн), ревматолог, кардиолог, рентгенолог, УЗИ, невропатолог, терапевт, врач физической и реабилитационной медицины, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, акушер-гинеколог.
Ул. Бориспольская, 30-А — (044) 567-87-52
Врачи: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, отоларинголог, врач по функциональной диагностике, акушер-гинеколог, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург.
КНП «КДЦ детский Дарницкого района г. Киева», ул. Тростянецкая, 8-Д — (044) 563-89-23
Врачи: хирург, ортопед, гастроэнтеролог, кардиоревматолог, отоларинголог, педиатр, стоматолог-терапевт, ЭКГ, лаборатория.
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КНП «Консультативно-диагностический центр Деснянского р-на г. Киева», Закревского 81/1 — (044) 532-69-39
Врачи: кардиолог, невропатолог, эндокринолог, травматолог ортопед, хирург, онколог, ревматолог, инфекционист, гинеколог, ЛОР, стоматолог.
Рентген, лаборатория, УЗИ.
Филиал № 1, ул. Маяковского, 32-Б — (044) 547 90 17
Врачи: онколог, хирург, травматолог ортопед, гинеколог, эндокринолог.
Филиал № 2, ул. Драйзера, 19 — (044) 223 15 84
Врачи: невропатолог, хирург, гинеколог, травматолог, стоматолог. Рентген, УЗИ.
Травмпункт круглосуточно.
Филиал № 3, ул. Матеюка, 3 — (044) 513 86 79
Врачи: стоматолог, невролог, кардиолог, отоларинголог. Рентген, УЗИ.
Филиал № 4, Выгуровский б-р, 4 — (044) 530 03 13
Врачи: Педиатр, стоматолог, ЛОР, стоматолог. УЗИ.
Филиал № 5, просп. Маяковского, 18-А — (044) 534 08 44
Врачи: эндокринолог, кардиолог, инфекционист, ортопед, невролог, физический терапевт. УЗИ, рентген, психолог,
КНП «Консультативно-диагностический центр детский Днепровского района г. Киева» просп. Тычины, 12 — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77
Врачи: ортопед-травматолог детский, невролог детский, стоматолог, отоларинголог детский, дерматолог детский, педиатр, врач ФРМ, клинико-биохимическая лаборатория.
Филиал №1, ул. Андрея Шептицкого, 5 — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77
Врачи: педиатр, физический терапевт.
Филиал № 2, ул. Энтузиастов, 13-А — (044) 333-83-73, (044) 294-29-77
Врачи: врач ортопед-травматолог детский, врач хирург детский.
КНП «Консультативно-диагностический центр» Оболонского района г. Киева ул. Маршала Тимошенко, 14 (взрослые) — (044) 418-31-80; 419-62-82
Врачи: кардиолог, невропатолог, хирург, уролог, травматолог, стоматолог, клинико-диагностическая лаборатория, ЭКГ, флюорография, рентгенография, реабилитолог.
Временный круглосуточный пункт по оказанию первой неотложной медицинской помощи. >
Ул. Иорданская, 26 (взрослые) — (044) 419-35-49; 419-75-08
Врачи: эндокринолог, кардиолог, невропатолог, хирург, психолог, флюорография, рентгенография
Ул. Иорданская, 26 (дети) — (044) 418-63-47
Врачи: кардиолог, офтальмолог, физиотерапевт, отоларинголог
Ул. Северная, 4-А (дети) — (044) 412-73-33
Врачи: гинеколог, офтальмолог
Кроме того, прием проводит врачебно-экспертная комиссия при Оболонском территориальном центре комплектации и социальной поддержки — в полном составе.
КНП «КДЦ» Подольского района г. Киева ул. Мостицкая, 9 — (044) 460-47-25
Врачи: хирург, травматолог-ортопед, невролог, акушер-гинеколог, отоларинголог, УЗИ, ЭКГ.
Онлайн прием: кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, врач реабилитолог, офтальмолог, акушер-гинеколог.
Травматологический пункт в круглосуточном режиме. Телефон 460-31-89.
Филиал № 1, ул. Волошская, 47
Врач пульмонолог.
Онлайн прием: хирург, травматолог-ортопед, эндокринолог, офтальмолог, невролог.
Филиал № 2, просп. Свободы, 22— (044) 484-73-01
Врачи: невролог, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, стоматолог-хирург, отоларинголог.
Онлайн прием: кардиолог, ревматолог, офтальмолог, акушер-гинеколог, эндокринолог.
< strong>КНП «КДЦ Святошинского района г. Киева», ул. Симиренко 10 –(044) 298 72 69
Врачи: хирург, эндоскопист, маммография, флг ОГК рентгенолог, врач-невролог.
Филиал №1, ул. Чернобыльская 5/7 — (067) 7020398
Врачи: хирурги, невропатолог, стоматолог, работает рентгенологическое отделение.
Филиал №2 (детский), ул. Кучера, 5 — (044) 405 58 85
Врачи: хирург, отоларинголог, кардиоревматолог, детский гинеколог и стоматологи
Филиал № 3, ул. Куренного, 2— 067-702-03-98
Врачи: хирург, врач невролог, врач по функциональной диагностике, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург.
< strong>Филиал № 4, ул. Булаховского, 26— 096-756-39-20
Врачи: офтальмолог, эндоскопист
Онлайн прием: невропатолог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, травматолог, хирург, отоларинголог, стоматолог, акушер-гинеколог, инфекционист.
Филиал №5, ул. Отдыха, 11 — (044) 450 40 08
Врачи: хирург (каб. 215).
Онлайн прием: ревматолог, невропатолог, эндокринолог, терапевт, хирург, акушер-гинеколог, уролог.
Филиал №6 (детский), ул. Ефремова, 11 — (044) 251 26 75
Врачи: кардиоревматолог, педиатр, пульмонолог, стоматолог-хирург, стоматолог-детский, рентген лаборант
Филиал № 7 (детский) по адресу ул. Симиренко, 38 — (044) 361 73 67
Врачи: педиатр, врач УЗИ, врач стоматолог детский.
КНП «КДЦ» Соломенского района , ул. Гарматная, 36— (044) 353-60 17, (044) 353 60 19
Врачи: онколог, хирург, невропатолог, эндокринолог.
Филиал №1 КНП «КДЦ» Соломенского района, проспект Л. Гузара, 3 — (044) 497-21-01
Врачи: хирург, стоматолог.
Филиал № 2 КНП «КДЦ» Соломенского района, проспект Лобановского, 2 — (044) 249-68-52
Врачи: хирург, офтальмолог, врач УЗИ, стоматолог-хирург, стоматолог .
Филиал №3 КНП «КДЦ» Соломенского района, ул. Ереванская, 6 — (044) 242-50-16
Врачи: офтальмолог, отоларинголог, невропатолог.
Филиал №4 КНП «КДЦ» Соломь' янского района, улица Соломенская, 17 — (044) 249-50-15
Врачи: хирург, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог.
КНП «КДЦ» Шевченковского района г. Киев Саксаганского 100— (044) 234 25 95, (044) 23402 13
Врачи: терапевт, невропатолог, кардиолог, ревматолог, пульмонолог, инфекцион гинеколог, гастроэнтеролог, хирург, стоматолог, эндокринолог.
Прием онлайн: онколог, дерматолог, отолоринголог, офтальмолог.
Филиал № 1, Б. Хмельницкого, 36 — (044 ) 234 81 03, (044) 234 45 22
Врачи: невропатолог, кардиолог, дерматолог, отолоринголог, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог, эндокринолог, ЭКГ, УЗИ
Травм пункт и рентген.
Филиал № 2 , ул. Пимоненко, 10 — (044) 482 39 03
Врачи: невропатолог, кардиолог инфекционист эндокринолог, эхо сердца, экг, узд, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог.
Филиал №3, ул. Рижская, 1 — (044) 467 15 80, (044) 468 43 95
Врачи: невропатолог, кардиолог, ревматолог, офтальмолог, инфекционист, ортопед-травматолог, хирург, уролог, стоматолог, эндокринолог.
Прием-онлайн: гинеколог
Травм пункт и рентген.Филиал № 5, ул. Щербаковского70 — (044) 400 23 95
Врачи: невропатолог, кардиолог, дерматолог, инфекционист, гинеколог, ортопед-травматолог, хирург, стоматолог-хирург, эндокринолог, ЭКГ. Прием онлайн: онколог.
Филиал №6, ул. Петлюры 2/4 — (044) 288 30 39
Ведут прием: кардиоревматолог, дерматолог, ортопед-травматолог, детский стоматолог, эндокринолог, педиатр, физиотерапевт, ЭКГ.
Филиал № 7, ул. Б. Хмельницкого, 46 — (044) 235 61 21
Прием онлайн: эндокринолог детский, дерматолог детский, педиатр, невропатолог детский, практический психолог.
Филиал №8, ул. Белорусская, 11 — (044) 283 89 89
Прием онлайн: невропатолог детский, кардиоревматолог детский, отолоринголог детский, дерматолог детский, стоматолог, эндокринолог детский, офтальмолог детский, гастроэнтеролог детский >
Филиал № 9, ул. Салютная, 23 — (044) 400 03 66
Врачи: врач по функциональной диагностике, ЭКГ, ЭХО сердца бронхоспирометрия.
Прием онлайн: гинеколог детский, гастроэнтеролог детский, эндокринолог детский.
Филиал № 9-1, ул. Ольжича, 16 — (044) 468 00 25
Ведут прием: невролог детский, кардиоревматолог детский, отолоринголог детский.
Прием онлайн: дерматовенеролог детский, гинеколог детский.< /p>
КНП «КДЦ» Печерского района Киева, ул. Подвысоцкого, 13 –(044) 285-84-27
Врачи: невролог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист, уролог, травматолог, хирург, отоларинголог, онколог, терапевт, эндоскопист, врач пофункциональной диагностики, врач УЗИ, рентген кабинет, клиническая лаборатория, дневной стационар, кабинет вакцинации.
Ул. Подвысоцкого, 4-А. Телефон (044) 285-84-27
Врачи: дерматолог, стоматолог.
Ул. Леси Украинки 36-В — (044) 285-02-00
Врачи: акушер-гинеколог, врач УЗИ.
КНП «Киевский городской детский диагностический центр», ул. Урловская, 13 — 044-202-13-57
Врачи: гинеколог детский, отолоринголог детский, врач УЗИ, лаборант в клинико-диагностической лаборатории.
Также в Киеве организовали круглосуточную психологическую помощь населению. Киевляне могут обратиться за консультацией к психологам и получить профессиональную поддержку.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»