В столице работают 73 пункта вакцинации от COVID-19

magictr | 01.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице работают 7 ;пункты вакцинации от COVID-19

Корановирус из Киева никуда не делся. Фото из открытых источников

В столице не останавливается процесс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

«Киев сегодня живет в условиях военного положения, но при любых обстоятельствах мы не имеем права пренебрегать своим здоровьем: COVID-19 может и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не делся. За 30 дней войны в стационарах города пролечено около 900 больных коронавирусом. Так что напоминаем о необходимости вакцинации. Первая доза, вторая или бустерная — все доступные в столице», — подчеркнула Валентина Гинзбург. Советник киевского городского головы, нейрохирург, заслуженный врач Украины Виктор Яцик рассказал, что медицина всех уровней в Киеве работает в штатном режиме и предоставляет все услуги.

Перечень пунктов вакцинации от COVID-19 в Киеве по состоянию на 29.03.2022 года
№ п/п Название учреждения здравоохранения Пункты вакцинации
Адрес Часы работы Телефон для справок
Голосеевский район
<1 /td>

ул. Якубовского, 6

Пн-Пт

09:00 — 12:00

 250-32-29
2 КНП «ЦПМСП № 1» Голосеевского района ул. Заболотного, 48-А

Пн-Пт

09:00 — 12:00

 526-60-94
3 проспект , 59-А

Пн-Пт

09:00 — 12:00

 257-21-30

257-10-01
4 КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района проспект Науки, 62-А

Пн-Пт

09:00 — 12:00

 5 30-33
5 КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района проспект Голосеевский, 88

Пн-Пт

09:00 — 12:00

 25 00-22
6 КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района ул. Голосеевская, 53

Пн-Чт

09:00 — 12:00

 Детская сеть 527-98-01
Дарницкий район
1 КН Консультативно-диагностический центр № 1» Дарницкого района

ул. Вербицкого, 5

каб. № 155

 09:00 — 13:00 (0 ) 563 92 02
2 КН Консультативно-диагностический центр № 2» Дарницкого района

Харьковское шоссе, 121,

каб. №227

 0 00 — 15:00 (044) 564-47-92
3< /td>

ул. Тростянецкая, 8-Д, каб. №204

 10:00 — 14:00 (044) 563-89-23
4 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева»

ул. Срибнокильская,

14-Б, каб. № 201

 09:00 — 15:00

(044) 574-80-09

(067) 009-80-10
5 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» Дарницкого района ул. Бориспольская, 30-А, каб. № 103 09:00 — 13:00 (0 ) 567-87-52
6 КН Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Дарницкого района

ул. Вербицкого Архитектора, 5, кабб. № 264

 09:00 — 17:00 (0 ) 562-51-08
7 КН Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» Дарницкого района

Харьковское шоссе, 121,

каб. №113

 0 00 — 13:00 (044) 564-50-79
<8< /td>

ул. Урловская, 13

каб. №210

 1 00 — 13:00 (044) 202-13-57
9 КНП «Киевская городская клиническая больница №1»

Харьковское шоссе, 121

отделение физиотерапии

 10:00 — 13:00 (044) 564-65-34
Деснянский район
<1 /td>

просп. Маяковского, 32-Б, каб. № 229

Понедельник,

среда,

пятница

09:00-14:00

515-58-15

515-48-90
2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Деснянского района

ул. Т. Драйзера, 19

каб. № 1

Понедельник-пятница

09:00-13:00

 (0 )5371560
3 КН Центр первичной медико-санитарной помощи №3» Деснянского района

ул. Матеюка, 3

каб. № 221

Понедельник-пятница

09:00-14:00

 513-00-81
<4< /td>

бульвар Выгуровский, 4

каб. №317

Понедельник-пятница

09:00-15:00

 532-17-00
<5< /td>

ул. Закревского, 81/1, каб. № 171

Понедельник-пятница

09:00-13:00

 532-92-47
Днепровский район
1.

КНП «ЦПМСП № 1

Днепровского района г. Киева»

 ул. Запорожца, 26 09:00 — 13:00 044-337-84-80
2.

КНП «ЦПМСП № 2

Днепровского района г. Киева»

 просп. Тычины, 22

10:00 — 13:00

(временно по предыдущей записи)

 044-229-53-35
3.

КНП «ЦПМСП № 3

Днепровского района г. Киева»

 ул. Красноткацкая, 31 09:00 — 15:00 (0 ) 334-37-07
ул. Бойченко, 4-А 0 00 — 15:00 (044) 334-37-07
4.

КНП «ЦПМСП № 4

Днепровского района г. Киева»

 ул. Новаторов, 4 0 00 — 14:00 (044) 360-46-34
ул. Рогозовская, 6 09:00 — 14:00 (044) 360-46-35
пер. Лобачевского, 2 09:00 — 14:00 (0 ) 360-46-49
ул. Сергиенко, 23 09:00 — 14:00 097-659-27-27
5. КНП «ЦПМСД РУСАНОВКА Днепровского района г. Киева» ул. Энтузиастов, 49 10:00 — 14:00 (044) 384-41-15
ул. Энтузиастов, 13-А 10:00 — 14:00 (0 ) 384-41-10
ул. Шептицкого, 5 1 00 — 14:00 (044) 384-41-12
6.

КНП «КДЦ

Днепровского района г. Киева»

 ул. Шептицкого, 5

10:00 — 14:00

в рабочие дни

 (044) 300-25-41
7.

КНП «ДКЦ детский

Днепровского района г. Киева»

 просп. Тычины, 12

10:00 — 14:00

в рабочие дни

 (044) 294-16-83
Оболонский район
<1 /td>

ул. Иорданская, 26 09:00-14:00 (050) 150-69-78
2 КНП ЦПМСП № 1 Оболонского р-на ул. Тимошенко, 14 09:00-14:00

(050) 150-66-30

(050) 150-65-05
3 КНП ЦПМСП № 2 Оболонского р-на ул. Вышгородская, 54-А 10:00-15:00 (044) 355-75-29
4 КНП ЦПМСП № 2 Оболонского р-на Минское , 6 10:00-15:00 (044) 355-75-29
Печерский район
1. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Печерского района ул. И. Мазепы, 2 09:00 — 16:00 (067) 676-16-25
ул. Подвысоцкого, 13 09:00 — 15:00 (0 ) 675-16-25
2. КНП «Консультативно-диагностический центр» Печерского района ул. Подвысоцкого, 13 09:00 — 15:00 (044) 284-54-76
ул. Подвысоцкого, 4-А 09:00 — 15:00 (044) 284-54-76
Подольский район
<1 /td>

ул. Волошская, 47 0 00 — 15:00 (044) 482-43-96
2<< /td>

просп. Свободы, 22 каб. № 112

Пн-Пт

09:00 — 13:00

 (044) 463-38-19
3 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Подольского района

ул. Бестужева, 32

каб. № 2

Пн-Пт

09:00 — 13:00

 (044) 463-12-12
3 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Подольского района

ул. Мостицкая, 9

каб. № 264

Пн-Пт

09:00 — 13:00

 (0 ) 463 26 83
4 КН Детская клиническая больница № 9 Подольского района г. Киева» ВОКМР (КГГА) ул. Копыловская, 1/7 (стационар, приемное отделение) 1 00 — 14:00 (044) 468-40-39
<5< /td>

ул. Мостицкая, 9

каб. №169

Пн-Пт

09:00 — 13:00

 (044) 460-47-25
Святошинский район
<1 /td>

ул. Симиренко, 10

каб. №132

 0 00 — 14:00 (044) 205-98-57
2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Святошинского района ул. Чернобыльская, 5/7, каб. № 104

Пн-Пт

09:00 — 14:00

 223-12-26
ул. Булаховского, 26, каб. № 312

Пн-Пт

09:00 — 14:00

 29 66-26
3 КН Киевская городская клиническая больница №5» 09:00 — 14:00 (0 ) 450-82-55
4 КН Кожно-венерологический диспансер № 3»

Понедельник

10:00 — 13:00

Четверг

10:00 — 13:00

 277-23-5 /td>

<5< /td>

ул. Вернадского, 53

Пн-Нед

10:00 — 18:00

 424-04-25
6 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Святошинского района г. Киева ул. Симиренко, 10 09:00 — 13:00 (044) 298-32-10
ул. Кучера, 5 09:00 — 10:00 (0 ) 298-32-10
7 КНП «ЦПМСП № 3» Святошинского района

АЗПСМ № 1

ул. Королева, 11/1

 10:00 — 14:30

Кол-центр

299-35-82

ОПТС №2

ул. П. Куренного, 2

Н/парни

09:00 — 13:30

Парни

13:30 — 16:30

10:00 — 14:30

Парни

09:00 — 13:30

Н/парни

13:30 — 16:30

ОПСМ № 5

ул. Драй-Облака, 44

 10:00 — 12:30

ОПСМ № 6

ул. Отдыха, 11

 10:00 — 14:30
Соломенский район
<1 /td>

просп. Любомира Гузара, 3

каб. № 105

09:00 — 14:00

 (063) 816-69-56, (044) 497-21-01
2 КНП «ЦПМСП № 2» Соломенского района ул. Соломенская, 17

каб. № 123

09:00 — 14:00

 (044) 249-64-50
ул. Ереванская, 6

каб. №103

09:00 — 14:00

 (044) 242-49-75
Шевченковский район
1 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Шевченковского района ул. Б. Хмельницкого, 37 09:00 — 14:00 2 92-10
ул. Зоологическая, 3 09:00 — 14:00 483-81-15
2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Шевченковского района

ул. М. Пимоненко, 10

каб. № 207

 09:00 — 14:00 484-06-95

ул. Татарская, 1-В

каб. № 7

 09:00 — 14:00 4 01-41
3 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» Шевченковского района г. Киева

ул. Рижская, 1

каб. №126

 0 00 — 14:00 468-22-87
ул. Щербаковского Даниила, 70, каб. № 112 09:00 — 14:00 400-63-37
4 КНП «Консультативно-диагностический центр» Шевченковского района ул. Саксаганского, 100, каб. № 130 09:00 — 15:00 2 25-35
5 КН Киевский городской клинический эндокринологический центр»

ул. Рейтарская, 22

(заходить с ул. Стрелецкая, 20), корпус 2, приемное отделение

 10:00 — 14:00

234-53-13

(обязательная предварительная запись)
6< /td>

бульвар Шевченко, 17 10:00 — 15:00 (096) 185-88-08

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr