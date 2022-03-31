В столице работают 73 пункта вакцинации от COVID-19
Корановирус из Киева никуда не делся. Фото из открытых источников
В столице не останавливается процесс вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
«Киев сегодня живет в условиях военного положения, но при любых обстоятельствах мы не имеем права пренебрегать своим здоровьем: COVID-19 может и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не делся. За 30 дней войны в стационарах города пролечено около 900 больных коронавирусом. Так что напоминаем о необходимости вакцинации. Первая доза, вторая или бустерная — все доступные в столице», — подчеркнула Валентина Гинзбург. Советник киевского городского головы, нейрохирург, заслуженный врач Украины Виктор Яцик рассказал, что медицина всех уровней в Киеве работает в штатном режиме и предоставляет все услуги.
|Перечень пунктов вакцинации от COVID-19 в Киеве по состоянию на 29.03.2022 года
|№ п/п
|Название учреждения здравоохранения
|Пункты вакцинации
|Адрес
|Часы работы
|Телефон для справок
|Голосеевский район
|<1 /td>
|ул. Якубовского, 6
|
Пн-Пт
09:00 — 12:00
|250-32-29
|2
|КНП «ЦПМСП № 1» Голосеевского района
|ул. Заболотного, 48-А
|
Пн-Пт
09:00 — 12:00
|526-60-94
|3
|проспект , 59-А
|
Пн-Пт
09:00 — 12:00
|257-21-30
257-10-01
|4
|КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района
|проспект Науки, 62-А
|
Пн-Пт
09:00 — 12:00
|5 30-33
|5
|КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района
|проспект Голосеевский, 88
|
Пн-Пт
09:00 — 12:00
|25 00-22
|6
|КН ЦПМСП № 2» Голосеевского района
|ул. Голосеевская, 53
|
Пн-Чт
09:00 — 12:00
|Детская сеть 527-98-01
|Дарницкий район
|1
|КН Консультативно-диагностический центр № 1» Дарницкого района
|
ул. Вербицкого, 5
каб. № 155
|09:00 — 13:00
|(0 ) 563 92 02
|2
|КН Консультативно-диагностический центр № 2» Дарницкого района
|
Харьковское шоссе, 121,
каб. №227
|0 00 — 15:00
|(044) 564-47-92
|3< /td>
|
ул. Тростянецкая, 8-Д, каб. №204
|10:00 — 14:00
|(044) 563-89-23
|4
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева»
|
ул. Срибнокильская,
14-Б, каб. № 201
|09:00 — 15:00
|
(044) 574-80-09
(067) 009-80-10
|5
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» Дарницкого района
|ул. Бориспольская, 30-А, каб. № 103
|09:00 — 13:00
|(0 ) 567-87-52
|6
|КН Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Дарницкого района
|
ул. Вербицкого Архитектора, 5, кабб. № 264
|09:00 — 17:00
|(0 ) 562-51-08
|7
|КН Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» Дарницкого района
|
Харьковское шоссе, 121,
каб. №113
|0 00 — 13:00
|(044) 564-50-79
|<8< /td>
|
ул. Урловская, 13
каб. №210
|1 00 — 13:00
|(044) 202-13-57
|9
|КНП «Киевская городская клиническая больница №1»
|
Харьковское шоссе, 121
отделение физиотерапии
|10:00 — 13:00
|(044) 564-65-34
|Деснянский район
|<1 /td>
|
просп. Маяковского, 32-Б, каб. № 229
|
Понедельник,
среда,
пятница
09:00-14:00
|
515-58-15
515-48-90
|2
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Деснянского района
|
ул. Т. Драйзера, 19
каб. № 1
|
Понедельник-пятница
09:00-13:00
|(0 )5371560
|3
|КН Центр первичной медико-санитарной помощи №3» Деснянского района
|
ул. Матеюка, 3
каб. № 221
|
Понедельник-пятница
09:00-14:00
|513-00-81
|<4< /td>
|
бульвар Выгуровский, 4
каб. №317
|
Понедельник-пятница
09:00-15:00
|532-17-00
|<5< /td>
|ул. Закревского, 81/1, каб. № 171
|
Понедельник-пятница
09:00-13:00
|532-92-47
|Днепровский район
|1.
|
КНП «ЦПМСП № 1
Днепровского района г. Киева»
|ул. Запорожца, 26
|09:00 — 13:00
|044-337-84-80
|2.
|
КНП «ЦПМСП № 2
Днепровского района г. Киева»
|просп. Тычины, 22
|
10:00 — 13:00
(временно по предыдущей записи)
|044-229-53-35
|3.
|
КНП «ЦПМСП № 3
Днепровского района г. Киева»
|ул. Красноткацкая, 31
|09:00 — 15:00
|(0 ) 334-37-07
|ул. Бойченко, 4-А
|0 00 — 15:00
|(044) 334-37-07
|4.
|
КНП «ЦПМСП № 4
Днепровского района г. Киева»
|ул. Новаторов, 4
|0 00 — 14:00
|(044) 360-46-34
|ул. Рогозовская, 6
|09:00 — 14:00
|(044) 360-46-35
|пер. Лобачевского, 2
|09:00 — 14:00
|(0 ) 360-46-49
|ул. Сергиенко, 23
|09:00 — 14:00
|097-659-27-27
|5.
|КНП «ЦПМСД РУСАНОВКА Днепровского района г. Киева»
|ул. Энтузиастов, 49
|10:00 — 14:00
|(044) 384-41-15
|ул. Энтузиастов, 13-А
|10:00 — 14:00
|(0 ) 384-41-10
|ул. Шептицкого, 5
|1 00 — 14:00
|(044) 384-41-12
|6.
|
КНП «КДЦ
Днепровского района г. Киева»
|ул. Шептицкого, 5
|
10:00 — 14:00
в рабочие дни
|(044) 300-25-41
|7.
|
КНП «ДКЦ детский
Днепровского района г. Киева»
|просп. Тычины, 12
|
10:00 — 14:00
в рабочие дни
|(044) 294-16-83
|Оболонский район
|<1 /td>
|ул. Иорданская, 26
|09:00-14:00
|(050) 150-69-78
|2
|КНП ЦПМСП № 1 Оболонского р-на
|ул. Тимошенко, 14
|09:00-14:00
|
(050) 150-66-30
(050) 150-65-05
|3
|КНП ЦПМСП № 2 Оболонского р-на
|ул. Вышгородская, 54-А
|10:00-15:00
|(044) 355-75-29
|4
|КНП ЦПМСП № 2 Оболонского р-на
|Минское , 6
|10:00-15:00
|(044) 355-75-29
|Печерский район
|1.
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Печерского района
|ул. И. Мазепы, 2
|09:00 — 16:00
|(067) 676-16-25
|ул. Подвысоцкого, 13
|09:00 — 15:00
|(0 ) 675-16-25
|2.
|КНП «Консультативно-диагностический центр» Печерского района
|ул. Подвысоцкого, 13
|09:00 — 15:00
|(044) 284-54-76
|ул. Подвысоцкого, 4-А
|09:00 — 15:00
|(044) 284-54-76
|Подольский район
|<1 /td>
|ул. Волошская, 47
|0 00 — 15:00
|(044) 482-43-96
|2<< /td>
|просп. Свободы, 22 каб. № 112
|
Пн-Пт
09:00 — 13:00
|(044) 463-38-19
|3
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Подольского района
|
ул. Бестужева, 32
каб. № 2
|
Пн-Пт
09:00 — 13:00
|(044) 463-12-12
|3
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Подольского района
|
ул. Мостицкая, 9
каб. № 264
|
Пн-Пт
09:00 — 13:00
|(0 ) 463 26 83
|4
|КН Детская клиническая больница № 9 Подольского района г. Киева» ВОКМР (КГГА)
|ул. Копыловская, 1/7 (стационар, приемное отделение)
|1 00 — 14:00
|(044) 468-40-39
|<5< /td>
|
ул. Мостицкая, 9
каб. №169
|
Пн-Пт
09:00 — 13:00
|(044) 460-47-25
|Святошинский район
|<1 /td>
|
ул. Симиренко, 10
каб. №132
|0 00 — 14:00
|(044) 205-98-57
|2
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Святошинского района
|ул. Чернобыльская, 5/7, каб. № 104
|
Пн-Пт
09:00 — 14:00
|223-12-26
|ул. Булаховского, 26, каб. № 312
|
Пн-Пт
09:00 — 14:00
|29 66-26
|3
|КН Киевская городская клиническая больница №5»
|09:00 — 14:00
|(0 ) 450-82-55
|4
|КН Кожно-венерологический диспансер № 3»
|
Понедельник
10:00 — 13:00
Четверг
10:00 — 13:00
|277-23-5 /td>
|<5< /td>
|ул. Вернадского, 53
|
Пн-Нед
10:00 — 18:00
|424-04-25
|6
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Святошинского района г. Киева
|ул. Симиренко, 10
|09:00 — 13:00
|(044) 298-32-10
|ул. Кучера, 5
|09:00 — 10:00
|(0 ) 298-32-10
|7
|КНП «ЦПМСП № 3» Святошинского района
|
АЗПСМ № 1
ул. Королева, 11/1
|10:00 — 14:30
|
Кол-центр
299-35-82
|
ОПТС №2
ул. П. Куренного, 2
|
Н/парни
09:00 — 13:30
Парни
13:30 — 16:30
|
|10:00 — 14:30
|
|
Парни
09:00 — 13:30
Н/парни
13:30 — 16:30
|
ОПСМ № 5
ул. Драй-Облака, 44
|10:00 — 12:30
|
ОПСМ № 6
ул. Отдыха, 11
|10:00 — 14:30
|Соломенский район
|<1 /td>
|просп. Любомира Гузара, 3
|
каб. № 105
09:00 — 14:00
|(063) 816-69-56, (044) 497-21-01
|2
|КНП «ЦПМСП № 2» Соломенского района
|ул. Соломенская, 17
|
каб. № 123
09:00 — 14:00
|(044) 249-64-50
|ул. Ереванская, 6
|
каб. №103
09:00 — 14:00
|(044) 242-49-75
|Шевченковский район
|1
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Шевченковского района
|ул. Б. Хмельницкого, 37
|09:00 — 14:00
|2 92-10
|ул. Зоологическая, 3
|09:00 — 14:00
|483-81-15
|2
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Шевченковского района
|
ул. М. Пимоненко, 10
каб. № 207
|09:00 — 14:00
|484-06-95
|
ул. Татарская, 1-В
каб. № 7
|09:00 — 14:00
|4 01-41
|3
|КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» Шевченковского района г. Киева
|
ул. Рижская, 1
каб. №126
|0 00 — 14:00
|468-22-87
|ул. Щербаковского Даниила, 70, каб. № 112
|09:00 — 14:00
|400-63-37
|4
|КНП «Консультативно-диагностический центр» Шевченковского района
|ул. Саксаганского, 100, каб. № 130
|09:00 — 15:00
|2 25-35
|5
|КН Киевский городской клинический эндокринологический центр»
|
ул. Рейтарская, 22
(заходить с ул. Стрелецкая, 20), корпус 2, приемное отделение
|10:00 — 14:00
|
234-53-13
(обязательная предварительная запись)
|6< /td>
|бульвар Шевченко, 17
|10:00 — 15:00
|(096) 185-88-08
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»