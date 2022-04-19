В столице работают 17 дипломатических представительств
В Киеве возобновили работу посольства 16 стран, а также Европейского Союза. Фото из открытых источников
В Киеве возобновили работу посольства 16 стран, а также Европейского Союза.
По состоянию на 18 апреля в городе снова работают дипломаты 16 диппредставительств: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы , Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.
«С каждым днем все больше и больше других в Киеве. Это является одним из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину», — отмечают в МИД
Из всех перечисленных стран только Польша не эвакуировала свое посольство из Киева.
В ближайшее время в столице возобновит посольство Испании, о чем объявил премьер этой страны Педро Санчес.
Кроме того, в Киеве заработал и офис ООН. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время брифинга выступил с предложением Украине и «встретиться под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов». , который поделился своими впечатлениями от города Посольство Турции, чья деятельность была перенесена в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев 6 апреля. 18 апреля в столице возобновило работу посольство Италии и Франции.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»