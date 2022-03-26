В столице работает вся коммунальная инфраструктура, открыты Северный и Дарницкий мосты.
В столице сегодня работает транспорт. Иллюстративное фото из открытых источников
Власть столицы сообщает, что ночь против 26 марта в Киеве прошла спокойно и после завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени
Сегодня в городе работает инфраструктура, на транспортники, медики и спасатели.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
«Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты. Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины „скорой“ помощи и машины с гуманитарной помощью»,— подчеркнул Николай Поворозник.
Он напомнил, что сегодня, 26 марта, Киевский городской центр крови принимает доноров до 13:00 . Завтра, 27 марта, сотрудники Центра будут обследовать и перерабатывать уже собранную кровь, поэтому доноров не будут принимать. Центр возобновит работу с понедельника—28 марта.
Сдать кровь можно на правом и на левом берегу столицы: ул. Максима Берлинского, 12 и ул. Петра Запорожца, 26.
«Берегите себя! Друзья! Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» – сказал Николай Поворозник.
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