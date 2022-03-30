В столице проводят операции на сердце, суставах и глазах: куда обращаться
Низ операций проводят бесплатно. Фото: Unsplash
Киевляне, которым показаны операции на сердце, из замены хрусталика или эндопротезирования, могут безотказно их сделать в определенных больницах столицы.
Недавно Минздрав разрешил проведение неотложных плановых операций. В том числе, офтальмологических, ортопедических и сердечно-сосудистых.
«Важно, что ряд кардиологических операций, оперативное лечение катаракты или замену тазобедренного сустава киевляне могут сделать совершенно бесплатно, ведь город на выполнение мероприятий городской целевой программы „Здоров киевлян“ закупает и передает в больницы дорогостоящие расходные материалы»,— отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
В условиях военного состояния Департамент здравоохранения принял решение, что прием пациентов для выполнения указанных операций могут осуществлять непосредственно медики стационарных учреждений здравоохранения. Однако, если есть возможность посетить врача-специалиста консультативно-диагностического центра (кардиолога, травматолога или офтальмолога), необходимо обращаться в больницы именно с направлением от них.
- Для замены хрусталика человек может обратиться в одну из пяти коммунальных больниц столицы: КГКБ № 1, КГКБ № 3, КГКБ № 8, КГКБ № 9 или Александровскую клиническую больницу. Врачи осуществят все необходимые обследования и, если выявят показания для оперативного выполнят операцию по месту.
- Ургентное (экстренное) эндопротезирование суставов выполняется непосредственно в больнице, куда попал пациент. Если речь идет о плановой замене сустава, то необходимо обратиться к заведующему травматологическим отделением одного из определенных заведений и после прохождения определенной процедуры дообследований и оформления документов операция также будет сделана.
- Эндопротезирование проводится в следующих больницах Киева: КГКБ № 3, КГКБ № 4, КГКБ № 6, КГКБ № 7, КГКБ № 8, КГКБ № 9, КГКБ № 12, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Александровская клиническая больница г. Киева.
- Операции на сердце (аорто-коронарное шунтирование, протезирование и реконструкция клапанов сердца, установка и замена кардиостимуляторов) осуществляют в Киевской городской клинической больнице № 1 и Александровской клинической больнице г. Киева.
1¦о подробностях необходимо обратиться в администрацию больницы, а в Александровской больнице— в приемное отделение в корпус № 10. «Сегодня в столице остается много пожилых людей, которые не смогли оставить город. Многие именно такие люди нуждаются в операциях на сердце, суставах, глазах. И мы призываем их воспользоваться теми возможностями, которые создает для этого город. Даже во время нападения агрессора. А может и особенно во время нападения, ведь сейчас нам всем как никогда нужны силы и здоровье, чтобы держать строй!» — отметила Валентина Гинзбург.
Отметим, что Киеву работают консультативно-диагностические центры: услуги и адреса.
Также в столице возобновили работу медико-социальные экспертные комиссии. Киевский городской центр медико-социальной экспертизы организовал работу двух МСЭК для осмотра жителей Киева (в т. ч. заочного осмотра) на левом и правом берегах города.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»