В столице прошла выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя
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Выставка в Институте проблем современного искусства. Фото: Андрей Сидоренко
В Институте Проблем современного искусства презентовали оригинальный артпроект «Лабиринты дискурса».
Цель проекта — показать произведения, в которых прочитывается рефлексия на изменения, внесенные изоляцией и соцсетями в процесс создания новых общественных связей, а также выявить смыслы, которыми наполняется понятие «дискурс» в эпоху в наше время. =»text-align:justify;»>Название «Лабиринты дискурса» происходит от латинского слова, что «discursus» означало «разговор о чем-то». В значении «общения» оно известно в классической латыни, а в средневековой латыни приобретает дополнительное значение — «мнение».
Кураторы экспозиции «Лабиринты дискурса» Ирина Яцик и Андрей Сидоренко. Фото: Центр проблем современного искусства
По словам кураторов проекта Андрея Сидоренко иИрины Яцикплатформа «Новейшие направления» раскрывает и расширяет значение современного искусства для общества, акцентируя основное внимание на проблемах человечества, заставляет зрительскую аудиторию задуматься над собственным влиянием на общество и мир в целом.
«Современное искусство не всегда можно разгадать с помощью логики, оно требует отклика в собственном „я“ зрителя, и, когда зритель находит в себе этот отзыв, начинается магия»,— убеждены организаторы экспозиции «Лабиринты дискурса».
Назар Билык «Конструктор памяти». Фото: Института проблем современного искусства. jpg» alt=»В столице состоялась выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя» />
Bondero «Conquest of Everest». Фото: Институт проблем современного искусства. jpg» alt=»В столице состоялась выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя» />
Работа Оксаны Чепелик.Фото: Институт проблем современного искусства
Александр Клименко «Полет среди миров». Фото: Институт проблем современного искусства. jpg» alt=»В столице состоялась выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя» />
Работы Никиты Цоя. Фото: Институт проблем современного искусства. jpg» alt=»В столице состоялась выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя» />
Фотоколлаж Анастасии Диденко «Срок годности». Фото: Институт проблем современного искусства
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Мария Матиенко «Тональный выход». Фото: Даша Йовик. alt=»В столице состоялась выставка-дискуссия о влиянии современного искусства на зрителя» />
Анна Надуда скульптуры «Новая бионика». Фото: Институт проблем современного искусства
В этом году в артпроекте приняли участие более 30 современных украинских художников, среди которых: Федор Александрович, Артем Андрейчук, Виктор Ареф' ев, Назар Билык, Андрей Блудов, Bondero, Мария Вышедская, Юрий Вислоух и Ивана Стратийчук, Юрий Денисенков, Анастасия Диденко, Андрей Дудченко, Гамлет Зиньковский, Юлия Кисиль, Александр Клименко, Артем Кондратенко, Антон Логов, Максим Мазу, Матиенко, Роман Минин, Нина Мурашкина, Анна Надуда, Степан Рябченко, Юрий Сивирин, Олег Тистол, Дарья Фес, Алина Хорольская, Никита Цой, Оксана Чепелик, Дмитрий Шевченко и Юлия Шуткевич.
Экспозиция «Лабиринты дискурса» проходила с 23 декабря— 23 января в пределах XIV платформы «Новейшие направления».
Напомним, что происходит в столице strong>XXIII Международная фотовыставка газеты «День»
Татьяна АСАДЧ ЭВА, «Вечерний Киев»