В столице пройдут продуктовые ярмарки: адреса
15.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
В столице на этой неделе будут продолжаться сезонные и сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров.
Ярмарки состоятся во всех районах. Об этом информирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
В частности, продукты от фермеров и предпринимателей можно будет приобрести по таким адресам:
15 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;
- в Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
16 февраля (среда):
- в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и улицы Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- в Подольском районе — просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
17 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе — ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- в Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
18 февраля (пятница):
- в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе — ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартыросяна), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе— ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
19 февраля (суббота):
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5? ул. Иорданская, 1-9;
- в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе — ул. Кубанской Украины (в границах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в границах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
- в Днепровском районе — б-р Амвросия Бучмы, 2-10; районе — ул. Екатерины Билокур;
- в Святошинском районе — ул. Семашко, 10;
- в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском районе— ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском районе— ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
20 февраля (воскресенье):
- в Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
- в Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»