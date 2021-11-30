В столице пройдет Международный фестиваль гитарной музыки
Киевляне услышат гитаристов гитаристов Франции, Италии, Испании. Фото: Национальная филармония
С 3 по 5 декабря в Национальной филармонии Украины состоится 17-й Международный фестиваль гитарной музыки «Киев-2021». В этом году гостями Международного фестиваля гитарной музыки «Киев-2021» выступят известные гитаристы Франции, Италии, Испании.
Фестиваль гитарной музыки «Киев-2021» — одно из самых изысканных событий 158-го концертного сезона Национальной филармонии Украины. Киевляне услышат выступления таких виртуозов, как Габриэль Бьянко (Франция), Мигель Трапага (Испания), Альберто Мезирка (Италия). Также в фестивале принимают участие Киевский камерный оркестр (главная дирижерка — Наталья Пономарчук), Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины (дирижер — Игорь Палкин) и инициатор фестиваля, один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, Остапенко.
Программа фестиваля
3 декабря, при поддержке Посольства Французской Республики в Украине, Французского института в Украине, состоится открытие Международного фестиваля гитарной музыки. Вместе с Киевским камерным оркестром выступит французский гитарист Габриэль Бьянко. Будет звучать музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антуана де Лое, Антонио Хосе и Уильяма Волтона.
Габриэль Бьянко — один из лучших классических гитаристов современности, играющий на струнах от французского бренда Savarez. Он является выпускником Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, победителем многих международных конкурсов, а с сентября 2018-го преподает в консерватории в Амстердаме (Нидерланды). Критики отмечают, что во время выступления Габриэль и его гитара является одним целым. А еще признают, что особая элегантность игры артиста обозначает уникальность воспроизведения репертуара, которым он в совершенстве владеет.
В его исполнении можно будет услышать Концерт для гитары со струнным оркестром раннего романтика, француза Антуана де Лоэ. Известно, что это произведение создано автором между 1880 и 1804 в Гамбурге. Здесь были впервые опубликованы произведения композитора, который был также и виртуозом классической гитары. Писал преимущественно камерную музыку для этого инструмента.
Программа:
В. Уолтон (1902-1983). Пять богателей:
Й. С. Бах (1685–1750). Сюита для лютни BWV 997
А. Хосе (1902–1936). Соната для гитары
А. где Лое (1768-1852). Концерт для гитары со струнным оркестром, соч. 16
Начало в 19:00
Стоимость билетов: 80-400 грн.
4 декабря, при поддержке Посольства Королевства Испания в Украине, испанский гитарист Мигель Трапагавыступит сольно. Будет звучать классика гитарной музыки ХІХ и ХХ веков — произведения Дионисио Агуадо, Федерико Морено-Торробы, Хоакина Турины, Мануэля де Фальи, Агустина Барриоса.
Мигель Трапага родился в Кантабрии (Испания). Учился в Консерватории имени Атаульфо Аргента (г. Сантандер, класс Хавьера Кандуэлы) и в Мадридской королевской консерватории (класс Деметрио Баллестероса), которую закончил с отличием. Гитарист также брал уроки у Хосе Томаса, Дэвида Рассела и Харардо Арриаги. Мигель Трапага является стипендиатом Фонда Марселино Ботина, Мадридской общественной организации «Jeunesses Musicales» и Барселонского фонда «La Caixa», профессором Королевской музыкальной консерватории Мадрида. А еще постоянно проводит мастер классы как в Испании, так и за границей.
Программа:
Д. Агуадо (1784—1849). Фанданго с вариациями, соч. 16
Ф. Морено-Торроба (1891–1982). Сонатина
Х. Турина (1882–1949). Соната для гитары, соч. 61
М. где Фалья (1876-1946). Посвящение Дебюсси
М. Понсе (1882–1964). Сюита для гитары ляминор
А. Барриос (1882–1964). Менует
А. Барриос (1882–1964). От Кадиса до Гаваны
Начало в 19:00
Стоимость билетов: 80-400грн. -festival-gitarnoyi-muziki-c535409.jpg» alt=»В столице пройдет Международный фестиваль гитарной музыки» />
5 декабря, при поддержке Посольства Королевства Испания в Украине, Посольства Итальянской Республики в Украине, Итальянского института культуры в Украине, состоится закрытие Международного фестиваля гитарной музыки «Киев-2021». Вместе с Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины под руководством Игоря Палкина выступят Андрей Остапенко, Мигель Трапага (Испания), Альберто Мезирка (Италия).В их исполнении будут звучать произведения Максимо Диего Пухоля, Хоакина Ведре Родриго, Марио Кастельнуово-Тедеско, Анджело Джилардино. В частности, специально для фестиваля и для Альберто Мезирка, который уже принимал участие в этом фестивале 2016-го, и современный итальянский композитор, гитарист и музыкант Анджело Джилардино написал пьесу «Дети и пророк» для гитары его нагейки. от Луки. Мировая премьера этого произведения завершит Международный фестиваль гитарной музыки «Киев-2021».
Программа:
М. Д. Пухоль. Сюита «Буэнос-Айрес» для гитары с оркестром
Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром
М. Кастельнуово-Тедеско. Концерт №1 для гитары с оркестром
Х. Родриго. «Фантазия для джентльмена» для гитары с оркестром
А. Джилардино. Пьеса «Дети и пророк» для гитары с оркестром (мировая премьера)
Начало в 19:00
Стоимость билетов: 100-500грн.
< strong>Перед началом каждого концерта будут проходить короткие предисловия, где можно будет подробнее узнать о его истории, о солистах этого фестиваля, услышать молодых украинских гитаристов, студентов Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиера, лауреатов международных и всеукраинских конкурсов Венцковскую Полину, Венцковскую Валерию и. Также главный редактор журнала «Гитара в Украине», председатель Ассоциации гитаристов Национального всеукраинского музыкального союза, заслуженный деятель искусств Украины Константин Чеченя будет представлять новое число журнала «Гитара в Украине». А еще в рамках фестиваля гитарной музыки «Киев-2021», 5 декабря, в Музее Николая Лысенко также состоится концерт студентов Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиера, лауреатов международных и всеукраинских конкурсов, которые являются
Все концерты фестиваля можно будет посмотреть в онлайн трансляции вживую.
Стоимость билетов: 50грн.
Адрес филармонии: Владимирский спуск, 2
Посещение концертов возможно с учетом действующих карантинных ограничений.
В субботу, 4 декабря, в кинотеатре «Лира» состоится ежегодный фестиваль «Киев. С кинематографом в сердце», посвященный кинематографической истории столицы Украины и ее героям.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»