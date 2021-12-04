В столице проходит спортивный фестиваль для всех желающих
Киевлянам подготовили фитнесс марафон. Фото: UkraineActive
4-5 декабря киевлян ждет BeActive с JuniorZ, который сочетает физическую активность и полезную, познавательную информацию, а также панельные дискуссии и лектории.
Организатор события UkraineActive — это весь украинский сектор оздоровления и двигательной активности в Европе.
«2 дня невероятных впечатлений, новых знаний, физической активности и драйва ждут каждого посетителя, независимо от возраста», — анонсируют организаторы.
Сегодня, 4 декабря проходят фестиваль для школьников, лекции и дискуссии.
Завтра, 5 декабря— фитнес марафон от ведущих инструкторов, воркшопы для тренеров, зона лектория, фестиваль и активности для студентов и всех любителей двигательной активности
Вся подробная информация, а также онлайн-трансляция по ссылке.
Когда: 4-5 декабря
/>Где: ул. Физкультуры, 1
Вход свободный. Необходимо зарегистрироваться
Для посещения мероприятия следует обеспечить наличие одного из следующих документов: сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами; международное свидетельство о вакцинации; справка о выздоровлении от коронавируса; негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу в бумажном виде или в электронном в приложении Действие.
17-19 декабря в Киеве состоится третий «Дабл Трипл Snow Fest» для лыжников. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»