В столице проходит спортивный фестиваль для всех желающих

magictr | 04.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В столице проходит спортивный фестиваль для всех желающих

Киевлянам подготовили фитнесс марафон. Фото: UkraineActive

4-5 декабря киевлян ждет BeActive с JuniorZ, который сочетает физическую активность и полезную, познавательную информацию, а также панельные дискуссии и лектории.

Организатор события UkraineActive — это весь украинский сектор оздоровления и двигательной активности в Европе.

«2 дня невероятных впечатлений, новых знаний, физической активности и драйва ждут каждого посетителя, независимо от возраста», — анонсируют организаторы.

В столице проходит спортивный фестиваль для всех желающих

В столице проходит спортивный фестиваль желающих

Сегодня, 4 декабря проходят фестиваль для школьников, лекции и дискуссии.

Завтра, 5 декабря— фитнес марафон от ведущих инструкторов, воркшопы для тренеров, зона лектория, фестиваль и активности для студентов и всех любителей двигательной активности

Вся подробная информация, а также онлайн-трансляция по ссылке.

Когда: 4-5 декабря
/>Где: ул. Физкультуры, 1
Вход свободный. Необходимо зарегистрироваться

Для посещения мероприятия следует обеспечить наличие одного из следующих документов: сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами; международное свидетельство о вакцинации; справка о выздоровлении от коронавируса; негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу в бумажном виде или в электронном в приложении Действие.

17-19 декабря в Киеве состоится третий «Дабл Трипл Snow Fest» для лыжников. /p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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