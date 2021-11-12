В столице проходит форум, посвященный современному искусству
Фокусная тема форума — среда
С 12 по 14 ноября в Центре современного искусства М17 состоятся Форум «МУХи 2021», на котором обсудят среду современного искусства в Украине.
коллаборация — эти понятия занимают заметное место в словаре профессионалов искусства в Украине. Их можно услышать, как в институтах, так и в неформальном общении, одинаково часто в некоммерческом и коммерческом секторах искусства. Тем не менее, дискуссия о том, что мы имеем общего, какие наши теоретические и практические позиции — постоянно актуальна.
Форум МУХи 2021 собирает профессионалок искусства: художниц, кураторов, исследовательниц, менеджеров художественных институтов, представляющих сообщества Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра и Полтавы. феминизм, систему искусства, кураторство, образование, правовые отношения, институции и презентации новой книги об истории конкурса «МУХи 2009-2021».
Программа форума
12 ноября, пятница
- 16:00Панельная дискуссия «Роль частных и государственных премий для молодых художников и художников в формировании устойчивой среды»
Юлия Федов, Марина Щербенко, Ксения Малых
Модератор: Анастасия Платонова
- 19:00 Панельная дискуссия «Поколение в украинском искусстве»
Петр Армяновский, Валерий Сахарук, Антон Усанов, Ольга Балашова
Модератор: Анастасия Платонова
< li>17:30 Панельная дискуссия «Феминистические практики в украинском искусстве»
Екатерина Яковленко, Ульяна Быченкова, Юлия Назаренко
Модератор: Анна Цыба
13 ноября, суббота
- 14:00 Презентация книги «Мухи 2009–2021»
Марина Щербенко, Милена Хомченко, Евгения Буцыкина, Ника Кудинова, Дана Павлычко
- 15:00 Панельная дискуссия «Первая выставка для художницы»
Павел Ковач, Александра Кадзевич, Анастасия Хлестова
Модератор: Лина Романуха
- 16:30 Панельная дискуссия «Молодая украинская кураторка»
Наталья Маценко, Максим Горбацкий, Екатерина Русецкая, Евгения Гавриленко
Модератор: Дмитрий Чепурной
- 18:00 Панельная дискуссия «Система искусства: как это работает?»
Марина Щербенко, Александр Соловьев, Юлия Ваганова, Наталья Шпитковская
Модератор: Юлия Игнат
14 ноября, воскресенье
- 15:00 Ключевой доклад «Когда отношения становятся договором: право в сфере искусства»
Алина Подоляк, AEQUO
- 16:30 Панельная дискуссия «Новое в украинском искусстве»
Ксения Малых, Анастасия Калита, Ася Баздырева
Модератор: Леся Кульчицкая
- 18: 00 Панельная дискуссия «Художественное образование: чему учиться?»
Алевтина Кахидзе, Андрей Линик, Анна Калугер
Модератор: Екатерина Бадянова
Когда: 12-14 ноября
Где: Центр современного искусства М17, ул. Антоновича, 102-104
Вход свободен по регистрации
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»