В столице проходит форум, посвященный современному искусству

magictr | 12.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

В столице проходит форум, посвященный современному искусству

Фокусная тема форума — среда

С 12 по 14 ноября в Центре современного искусства М17 состоятся Форум «МУХи 2021», на котором обсудят среду современного искусства в Украине.

коллаборация — эти понятия занимают заметное место в словаре профессионалов искусства в Украине. Их можно услышать, как в институтах, так и в неформальном общении, одинаково часто в некоммерческом и коммерческом секторах искусства. Тем не менее, дискуссия о том, что мы имеем общего, какие наши теоретические и практические позиции — постоянно актуальна.

Форум МУХи 2021 собирает профессионалок искусства: художниц, кураторов, исследовательниц, менеджеров художественных институтов, представляющих сообщества Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра и Полтавы. феминизм, систему искусства, кураторство, образование, правовые отношения, институции и презентации новой книги об истории конкурса «МУХи 2009-2021».

Программа форума

12 ноября, пятница

  • 16:00Панельная дискуссия «Роль частных и государственных премий для молодых художников и художников в формировании устойчивой среды»
    Юлия Федов, Марина Щербенко, Ксения Малых
    Модератор: Анастасия Платонова

    • < li>17:30 Панельная дискуссия «Феминистические практики в украинском искусстве»
    Екатерина Яковленко, Ульяна Быченкова, Юлия Назаренко
    Модератор: Анна Цыба

  • 19:00 Панельная дискуссия «Поколение в украинском искусстве»
    Петр Армяновский, Валерий Сахарук, Антон Усанов, Ольга Балашова
    Модератор: Анастасия Платонова

13 ноября, суббота

  • 14:00 Презентация книги «Мухи 2009–2021»
    Марина Щербенко, Милена Хомченко, Евгения Буцыкина, Ника Кудинова, Дана Павлычко
  • 15:00 Панельная дискуссия «Первая выставка для художницы»
    Павел Ковач, Александра Кадзевич, Анастасия Хлестова
    Модератор: Лина Романуха
  • 16:30 Панельная дискуссия «Молодая украинская кураторка»
    Наталья Маценко, Максим Горбацкий, Екатерина Русецкая, Евгения Гавриленко
    Модератор: Дмитрий Чепурной
  • 18:00 Панельная дискуссия «Система искусства: как это работает?»
    Марина Щербенко, Александр Соловьев, Юлия Ваганова, Наталья Шпитковская
    Модератор: Юлия Игнат

14 ноября, воскресенье

  • 15:00 Ключевой доклад «Когда отношения становятся договором: право в сфере искусства»
    Алина Подоляк, AEQUO
  • 16:30 Панельная дискуссия «Новое в украинском искусстве»
    Ксения Малых, Анастасия Калита, Ася Баздырева
    Модератор: Леся Кульчицкая
  • 18: 00 Панельная дискуссия «Художественное образование: чему учиться?»
    Алевтина Кахидзе, Андрей Линик, Анна Калугер
    Модератор: Екатерина Бадянова

Когда: 12-14 ноября
Где: Центр современного искусства М17, ул. Антоновича, 102-104
Вход свободен по регистрации

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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