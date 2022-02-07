В столице проходят вечера французского кино
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Вечера французского кино — это фестиваль, который открывает зрителям новые работы французского кинематографа.
В 2022 году он проходит в семнадцатый раз. В отличие от предыдущего года показы проходят исключительно в кинотеатрах. Вечера французского кино — это фестиваль, который открывает зрителям новые работы французского кинематографа. В 2022 году он проходит в семнадцатый раз. В отличие от предыдущего года показы проходят исключительно в кинотеатрах. В столице это кинотеатр «Октябрь», где показывают 5 фестивальных лент.
«Мы наконец вернулись офлайн. В прошлом году мы проводили фестиваль онлайн, показы были бесплатные и охватывали всю Украину, — рассказал программный директор фестиваля Илья Дидык. —По подсчетам, было более 20 тысяч мероприятий на сайт фестиваля, а к концу фильм просмотрели около 10 тысяч зрителей. В то же время просмотр в кинотеатрах намного качественнее и осмысленнее. В этом году нам удалось сделать показы именно в кинотеатрах».
В Киеве кроме «Вечеров французского кино» проходит еще фестиваль допремьерных показов в рамках «Французской весны». Для «Вечеров» пытаются подбирать артхаузное и эстетское кино.
«В этой программе мне очень нравятся два фильма. Прежде всего, это „Любовники“ Николь Гарсиа, французского легендарного режиссера. В Киеве она представляла фильм с Марион Котийяр „Иллюзия любви“. Этот фильм со Стейси Мартин, речь идет о любовном треугольнике, — поделился Илья Дядик. —Другой мой любимый фильм — это „Маленькая мама“ режиссера Селин Сьямма. Был презентован на Берлинском кинофестивале. Это очень камерное кино об отношениях матери и дочери».
Фестиваль организован Французским институтом в Украине и реализовано компанией «Артхаус Трафик».
«Рад открывать „Вечера французского кино“. Для нас очень важно было провести это культурное событие, — отметил Посол Франции в Украине Этьен деПонсен. —Мы презентуем зрителю новейшие произведения французского кинематографа во всем разнообразии их эстетики, подходов и сюжетов. Само разнообразие лежит в основе нашей культурной самобытности. После двух сложных лет, связанных с эпидемиологической ситуацией, французское кино возрождается и возвращается к кинозалам».
ПРОГРАММА
Открыла фестиваль драматическая лента «Высокая мода»режиссера Сильви Оайон с Натальи Бай и Линой Кудри в главных ролях. События фильма разворачиваются вокруг молодой портнихи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с работницей швейной мастерской дома Dior. Кинопоказ будет проходить в рамках программы Ukrainian Fashion Week, которая стартовала 3 февраля.
Двадцатилетняя швея Жади похищает в парижском метро сумочку. Когда она с укором совести решает вернуть украденную вещь, то обнаруживает, что ее владелица — опытная работница швейной мастерской Dior. Это случайное знакомство позволяет Жаде узнать мир высокой моды.
В программу вошел мелодраматический триллер «Любовники» режиссера Николь Гарсии, участник основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2020 года. Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, который стал преступником. В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин («Нимфоманка»), Пьер Нине («Черный ящик»), Бенуа Мажимель («Пианистка»).
Лиза — идеальная девушка, Симон — типичный «плохой парень», и они без ума влюблены друг в друга. Но из-за своего тяжелого характера Симон вынужден бежать из привычной жизни и скрываться. После трех лет ожиданий Лиза выходит замуж за богатого и успешного мужчину. Вместе с ним она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказывается, скрывается ее бывший любимый.
Также в подборке — драма «Маленькая мама»— работа французского режиссера, сценаристки и фэм-активистки Селин Сьяммы. Как и предыдущая ее лента «Портрет девушки в огне», новая картина — это точная репрезентация female gaze в современном кинематографе. Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале (Германия), а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) работа получила Приз зрительских симпатий. Журнал The New York Times назвал актерскую работу юных исполнительниц главных ролей одной из лучших в этом году рядом с Кристен Стюарт и Бенедиктом Камбербетчем.
Восьмилетняя Нелли помогает родителям разбирать вещи в доме умершей бабушки и любознательно изучает окрестности. Вдруг девочка встречает в лесу сверстницу, как близнец, похожую на нее саму. Новую подругу зовут так же, как маму Нелли.
Молодой мажор проводит ночи в клубах, а дни — в постели. Его отец, устав от проделок парня, заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов, 12-летнем Маркусе. Когда судьба столкнет их, жизнь обоих изменятся навсегда. 9 февраля, 21:30
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Адрес кинотеатра: ул. Константиновская, 26
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»