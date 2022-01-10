В столице презентуют выставку об истории суперхита «Щедрик»
На этой неделе в Довженко-Центре открывается мультимедийная выставка о пути украинской мелодии от фольклорной песни до известного на весь мир рождественского гимна.
12–16 января 2022 года studio покажут в Музее кино Довженко-Центра.
Языком современного искусства, через использование звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрители увидят историю Щедрика, точки пересечения музыкальной композиции с историей Украины и мировой культурой. Институт Леонтовича».
«Один из самых успешных, самых резонансных примеров в украинской истории налаживания культурного диалога Украины с миром — исторический пример мирового триумфального турне Украинской республиканской капеллы под руководством дирижера Александра Кошица, которое длилось с января 1919 года. Этот проект был инициирован председателем Директории УНР, тогда главнокомандующим войск (Украинской республиканской армии) Симоном Петлюрой»,— рассказала в одном из интервью Тина Пересунько.
Украина подарила миру один из важнейших символов Рождества — «Щедрик» Николая Леонтовича. В 2022 году исполняется 100 лет как вариант «Щедрика» в обработке Леонтовича прозвучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Щедровка стала суперхитом в американской версии — Carol of the Bells. Организатор: Министерство иностранных дел Украины. Проект реализуется при поддержке Посольства США в Украине и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).
График работы Музея кино: с 12:00 до 19:00 Адрес: ул. Васильковская, 1
Вход на событие свободен с соблюдением карантинных требований.
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12 января в киевской библиотеке устроят семейный праздник, посвященный традициям Щедрого вечера.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»