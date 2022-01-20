В столице презентуют фильмы, адаптированные для незрячих
Один из них — фэнтези «Только чудо». Кадр из фильма
21 января в столичном кинотеатре «Лира» устроят кинопоказы для слабовидящих с аудиодискрипцией. В одном из них снялись незрячие актеры, другой — сказочное рождественское фэнтези «Только чудо».
Для слабовидящих людей в кинотеатрах устраивают не так много показов. В декабре прошлого года люди с нарушением зрения могли «просмотреть» украинскую ленту «С завязанными глазами» с мобильным приложением Earcatch. На этот раз устраивают сразу два события.
В 17:00 состоится премьера короткометражного комедийного фильма «Невероятно слепой случай».
Лента снята во Львове и является первой в Украине попыткой взглянуть на социальную проблематику сквозь призму юмора. Съемочная группа убеждена, что только таким способом можно разрушать стереотипы и изменять отношение друг к другу.
Когда: 21 января с 17:00
Где: кинотеатр «Лира», ул. Вел. Житомирская, 40
Вход свободный
В прошлом году в медицинских заведениях Киева появилась услуга физического сопровождения лиц с нарушениями зрения.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»