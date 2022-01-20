В столице презентуют фильмы, адаптированные для незрячих

magictr | 20.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

В столице презентуют фильмы, адаптированные для незрячих

Один из них — фэнтези «Только чудо». Кадр из фильма

21 января в столичном кинотеатре «Лира» устроят кинопоказы для слабовидящих с аудиодискрипцией. В одном из них снялись незрячие актеры, другой — сказочное рождественское фэнтези «Только чудо».

Для слабовидящих людей в кинотеатрах устраивают не так много показов. В декабре прошлого года люди с нарушением зрения могли «просмотреть» украинскую ленту «С завязанными глазами» с мобильным приложением Earcatch. На этот раз устраивают сразу два события.

В 17:00 состоится премьера короткометражного комедийного фильма «Невероятно слепой случай».

Лента снята во Львове и является первой в Украине попыткой взглянуть на социальную проблематику сквозь призму юмора. Съемочная группа убеждена, что только таким способом можно разрушать стереотипы и изменять отношение друг к другу.

В столице презентуют фильмы, адаптированные для незрячих /></p> <p>Комедия рассказывает о приключениях двух незрячих людей. Кадр из фильма</p> <p>Комедийный фильм продолжительностью 30 минут рассказывает о приключениях двух незрячих друзей. Главные актеры в фильме — два действительно незрячих мужчины Михаил Петрив и Василий Човбан. Фильм снят по реальным событиям</p> <p><i>«Во время просмотра фильма можно посмеяться от души, это не есть сентиментальная драма о тяжелой судьбе незрячих. Он очень жизнеутверждающий, эта лента — это первая попытка с юмором взглянуть на повседневные вызовы, с которыми каждый день сталкиваются незрячие люди», — рассказала автор идеи <strong>Оксана Потимко</strong>.</p> <p В Киеве фильм презентуют режиссеры Андрей Сницарчук и Роман Мартын, главные герои Михаил Петрив и Василий Човбан, аудиодискриптор Ярослав Нудык, автор идеи и директор фильма Оксана Потимко.</p> <p><img class=

Когда: 21 января с 17:00
Где: кинотеатр «Лира», ул. Вел. Житомирская, 40
Вход свободный

В прошлом году в медицинских заведениях Киева появилась услуга физического сопровождения лиц с нарушениями зрения.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr