В столице представили музыкальную программу «Ромео и Джульетта»
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Киевский симфонический оркестр во время представления. Фото: Алина Гармаш
Kyiv Symphony Orchestra устроила для своих поклонников романтический концерт, посвященный произведениям о Ромео и Джульетте. Прозвучала музыка трех композиторов — Бориса Лятошинского, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. . По свидетельствам искусствоведов, на сегодняшний день существует около 20000 музыкальных произведений, написанных на шекспировские сюжеты, из которых львиная доля — о чувствах Ромео и Джульетты.
, Kyiv Symphony Orchestra во главе с дирижером Михеилом Менабде, подарили поклонникам классической музыки три музыкальных произведения, посвященные истории Ромео и Джульетти, среди которых знаменитая увертюра-фантазия Петра Чайковского Сергея Прокофьева.
История Ромео и Джульетты всегда вдохновляла композиторов многих эпох. Фото: Алина Гармаш
Настоящим открытием для столичных меломанов стало исполнение фрагментов произведения выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского сюита из музыки к трагедии Вильяма Шекспира «Роме и Джульетта», созданной в 1955 годе для постановки украинского режиссера Бенедикта Нордана сцене Киевского театра имени Леси Украинки. Эта прекрасная и вдохновенная музыка, словно переносит слушателей во времена средневековых карнавалов и маскарадов и просвещались в любви в прекрасных цветущих садах…
Тема любви главных героев из Третьей части произведения «Сад Джульетты» завораживала своей выразительностью и мелодизмом, а изысканная и сдержанная мелодия старинного танца Паваны создавала атмосферу торжества. Под музыку этого медленного танца аристократов происходили разные церемониальные ходы: въезды власти в город, проводы знатной невесты в церковь…
Диригент Михеил Менабде. Фото: Алина Гармаш
«Каждому музыканту всегда интересно сравнить, как разные композиторы воплотили один и тот же сюжет. А тем более такой легендарный. И если Чайковского и Прокофьева музыка хорошо известна, то мне лично интересно было поработать над „Ромео и Джульеттой“ Лятошинского. Ни я, ни оркестр эту музыку раньше не знали, но нашли там интересные музыкальные связи, которые стоит услышать»,— рассказал в комментарии дирижер концерта Михеил Менабде.
< p style="text-align:justify;">Тематика искренней любви веронских влюбленных продолжилась в письмах Бориса Лятошинского к своей жене и музее Маргариты Царевич, которые читала перед каждым произведением художественная руководительница коллектива — Любовь Морозова. Романтические переживания и нежная страсть, отраженная в эпистолярном наследии классика украинской музыки коренным образом изменяет представление об этом композиторе, образ которого часто воспринимается как сдержанный и самоуглубленный…
Музыканты Киевского симфонического оркестра. Фото: Алина Гармаш
Нет повести более грустной на свете, чем музыка Прокофьева в балете»,— шутили музыканты незадолго до мировой премьеры балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Тогда музыка этого композитора считалась непригодной для хореографической постановки и слишком сложной, из-за 1935 года была отменена премьера спектакля. Но за некоторое время произведение все же покорило зрителей со всего мира, а эта гениальная музыка звучит не только на сценах многих театров мира, но и часто используется в кино и популярной культуре.
За жизнь композитор создал несколько сюит из балета с различными фрагментами этого произведения, в концерте прозвучала наиболее романтическая — Третья (орus 101), в которой автор полностью раскрывает сюжетную линию трагической любви главных героев и их характеристики
Среди жемчужин творческого наследияПетра Чайковского является увертюра «Ромео и Джульетта», где с помощью музыки мастерски воплощаются основные сюжетные линии произведения: тема медленного хорала во вступлении, тема вражды Монтекки и Капулетти и тема влюбленных. Несмотря на то, что опера так и не была создана, невозможно не услышать, как изысканно и эмоционально композитору удалось воплотить в музыке историю любви юных веронцев.
Самый романтичный музыкальный праздник благодаря прекрасному звучанию оркестра Kyiv Symphony Orchestra, который продолжает радовать киевлян своими яркими интерпретациями произведений мировой классики и открывать малоизвестные произведения украинских композиторов. Татьяна АСАДЧЕВА