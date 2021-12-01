В столице представят работы, созданные в «соляном» городе Украины
Над проектами работали в Соледаре. Фото предоставлено организаторами
2 декабря в в креативном пространстве IZONE откроют финальную выставку участников резиденции Заземления. Художники и исследователи работали над своими проектами во время пребывания в Соледаре.
В течение девяти месяцев 2021 года фонд ИЗОЛЯЦИЯ вместе с Соледарской ОТГ и при поддержке Украинского культурного фонда проводил серию краткосрочных резиденций Заземления в Соледаре для 19-ти художников (ц) и исследователей темой Антропоцена, влияния человека на окружающий мир.
В своих работах они обращались к индустриальной истории края, измененным деятельностью человека ландшафтов и естественному разнообразию востока Украины. Резиденты создали художественные проекты в формате видео, фотографии, скульптуры, живописи, инсталляции и аудио-прогулки. Это позволило увидеть маленький городок, известный как центр добычи соли в стране, совершенно по-новому.
Почему Соледар
В начале 2020 года Фонд ИЗОЛЯЦИЯ, который на тот момент 6 лет находился в Киеве после вооруженного захвата его территории в Донецке, принял решение вернуться на восток Украины. Для этого выбрали маленький промышленный город за несколько десятков километров от линии разграничения Соледарь. По словам инициаторов проекта, в этом городе особенно заметна человеческая активность, в том числе, направленная на изменение атмосферы и литосферы планеты. Целью проекта Заземления было привлечь внимание человечества к экологическим проблемам, спровоцированным человеческой деятельностью, что ставит целью экономическое обогащение и таким образом истощает планету. продвижение и обмен профессиональными знаниями и ресурсами институции и оказание поддержки в развитии потенциала меньшим организациям в регионе.
Современное название Соледар получил в 1991-м году. Фото из открытых источников
История Соледара
Соледарь — город на востоке Украины, расположенный при впадении реки Мокрая Плотва в реку Бахмутку (приток Северского Донца), на северо-восточной части Донецкой области. Его население на сегодняшний день насчитывает 11400 человек. С 1924 года поселок имел название Карло-Либкнехтовск. Статус города предоставлен в 1965 году. Свое современное название Соледар получил в 1991 году.
История Соледара тесно связана с развитием Бахмутских соляных промыслов. В конце XVI—начале XVII столетий чумаки приезжали за солью на Торские (Славянские) озера. В XIX-ХХ веке после открытия месторождений каменной соли были построены рудники и заводы. В 1879 году на правом берегу реки Мокрой Плотвы началось строительство первой в Донбассе соляной шахты «Брянцевская копь». Всего в дореволюционный период на месторождении было заложено одиннадцать рудников, три из которых продолжают работу и ныне (No1, No7 и No8). В советские годы открыт новый рудник No4. А недалеко от села Брянцовка были открыты залежи кварцитов, гипса (алебастра) и огнеупорных глин, и в 1899 г. было построено Акционерное Общество Деконских заводов алебастровых и огнеупорных изделий и материалов. Для перевозки соли и других грузов были построены железнодорожные станции Соль и Деконская и Депо станции Соль. roboti-stvoreni-vnbspsoljanomu-misti-ukrayini-b8531fa.jpg» alt=»В столице представят работы, созданные в &lquo;соляном» городе Украины» />
В Соледаре под землей расположена соляная шахта. Фото из открытых источников
Разработкой соляных пластов занимается государственное предприятие «Артемсоль». В отработанных соляных шахтах на глубине 300 м открыт спелеосанаторий «Соляная симфония» для профилактики и лечения астмы, заболеваний дыхательных путей.
Что покажут
На выставке можно будет увидеть «Ботанический альбом Соледара» (художница Богдана Войтенко), Набор открыток «Соледарь: Книга Бытия» (художники Наталья Михальченко и Юлия Кириченко) картина «Солерос» (художник Виталий Агапеев), серии фото » и «Соль и тепло» (журналистка Наталья Любченкова), скульптура «Следы» (художница Валентина Беро) и фильмы «Salicornia» и «Пропасть» (режиссер Зоя Лактионова), «Заземление» (дуэт @shallow_wat, @some_static ДонСода», «Сила тяжести шахт» и «Карфаген разрушен» (журналист и музыкант Назарий Заноз), «Белокаменка» и «Сон» (дуэт Open Place), «Landscape» (дуэт Ruins collective), «Случай в самой звери. » (Евгений Коршунов).
Подготовка к проекту Натали Любченковой фото предоставлено организаторами
В частности, Наталья Любченкова в рамках резиденции работала над художественным проектом, объединяющим вышивку и фотографию. На иллюстрации — подготовка к проекту.
Художник Виталий Агапеев создал графическую работу «Солерос». Фото предоставлено организаторами
Художник Виталий Агапеев создал графическую работу «Солерос».
«Солерос — это универсальная метафора для города. Как растение, так и весь населенный пункт живет в экстремальных условиях. Каждый из них является спутником соли. Оба извлекают из-под земли неорганические вещества, перерабатывают их и этим поддерживают жизнь других существ. Собственно, весь Соледарь и является новой реинкарнацией солероса, но сотканного из бетона, кирпича, металла, флоры и фауны»,— объясняет он.
Также есть возможность пообщаться с художниками и увидеть специальную фотодокументацию резиденций заземления, чтобы узнать, как проходил каждый этап проекта.
Открытие: 2 декабря о 19.00
Где: креативное пространство IZONE, улица Набережно-Луговая, 8 (креативное пространство IZONE)
Вход свободный. Попасть на событие можно только при наличии сертификата о вакцинации или негативного ПЦР-теста сделанного не позднее 72-х часов.
Открытие также будет транслироваться онлайн по ссылке< /u>
Выставка продлится до 15 января
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»