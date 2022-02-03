В столице построили инфраструктуру для внедрения «интернета вещей»
Технология является составляющей «умного города». Фото из открытых источников
Киев стал первым городом в Украине с собственной инфраструктурой для «интернета вещей»
В столице построили городскую опорную сеть и инфраструктуру для внедрения технологии интернета вещей.
Что такое умные дома или интернет вещей? Когда температура в помещении адаптируется под жильцов, качество воздуха постоянно контролируется, а включить микроволновку можно в приложении. А теперь представьте, что в доме проживает 3 млн человек, а управлять температурой или уровнем CO2 нужно в каждой «комнате» — школе, больнице или детсаду. А еще нужно вовремя выбрасывать мусор и следить за свободными местами на парковке. Как это сделать? Оснастить все локации датчиками, подсоединить их к одной сети и настроить для получения нужной информации. Но главное — создать саму сеть. .jpg» alt=»В столице построили инфраструктуру для внедрения «интернета вещей»» />
Во всех районах города работают 295 базовых станций. Фото: Олег Половинко
«Умный город невозможен без внедрения технологий интернета вещей: традиционной инфраструктуры, сети подключенных датчиков и системы управления. Уже сейчас Киев покрыт сетью для сбора и анализа данных — для этого во всех районах города работают 295 базовых станций. Следующий шаг — установка датчиков на локациях и анализ информации»,— сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO)Петр Оленич.
< >Это позволит осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, контролировать микроклимат в школах или больницах и повысить эффективность работы коммунальных служб. Они будут установлены на газовых трубопроводах, водопроводах, электрощитках и т.д.», — отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.
Один из примеров — «умные баки для мусора». Датчики на сторонах позволят информировать о возможном возгорании огня в контейнере, отображать и прогнозировать заполненность с помощью ультразвукового сигнала. Когда бак переполнен, коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора.
«Каковы прямые эффекты этих решений на этом примере? Процессы становятся более экономными: мы не гоняем мусорную машину по всему городу, а можем оптимально построить маршрут, сэкономив и топливо, и время водителя», — рассказал Олег Половинко. Также датчик будет информировать о возможном возгорании. В целом сеть создает целую плоскость и возможности для стартапов и новых продуктов.
В 2021 году Киев поднялся на 16 пунктов в мировом рейтинге «умных городов» Smart City Index и посев 82 место. Среди столичных онлайн-сервисов положительную оценку получили: покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»