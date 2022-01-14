В столице послы иностранных стран исполнят «Щедрик» на украинском
Мероприятие состоится в МИД. Фото: Борис Корпусенко
Акция приурочена к Старому Новому году или же празднику Василия, накануне которого обычно щедруют. первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и слушатели образовательного курса «Украинский язык для дипломатов», чтобы совместно выполнить известное произведение «Щедрик» — щедривку, которая стала символом рождественских праздников во всем мире (больше всего ее знают в англоязычном варианте. ).
Среди участников мероприятия: Эмине Джапарова, первая заместитель министра иностранных дел Украины, Анна Крысюк, президент Международного женского клуба «Business Woman Club», Владимир Бугров, ректор Киевского национального университета им. Т.Шевченко, Марина Соботюк, исследовательница традиций украинской культуры, соучредительница ГО «Институт культуры Украины», послы Великобритании, Черногории, Кубы, Аргентины, Словакии в Украине и другие.
В декабре в рамках информационной кампании Щедрик: магия Рождества» МИД Украины на Михайловской площади устроили концерт и видеокарту. путь «Щедрика» от фольклорной песни к известному на весь мир рождественского гимна.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»