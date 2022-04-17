В столице полиция ищет нелегалов, за неделю установили 37 нарушителей
Иностранцы нарушили правила пребывания на территории Украины. Фото: Национальная полиция
В связи с военным положением киевские правоохранители осуществляют круглосуточные мероприятия по проверке законности пребывания иностранцев на территории нашего государства.
На базе управления миграционной полиции столичного главка создан контактный центр, который в круглосуточном режиме осуществляет отработку мест возможного пребывания граждан иностранных государств. Как сообщила Мария Агапова из отдела коммуникации полиции Киева, в его состав входят сотрудники Государственной миграционной службы, работники подразделений криминальной полиции, осуществляющие фильтрационные мероприятия совместно с Нацгвардией и Государственной пограничной службой. общих групп проверяют иностранцев на блокпостах, в местах временного пребывания вынужденно переселенных и т.д. Кроме того, правоохранители тщательно проверяют автостанции и железнодорожные вокзалы.
Иностранцы нарушили правила пребывания на территории Украины. Фото: Национальная полиция
За последнюю неделю с помощью созданного контактного центра полицейские установили 37 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы за ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. Относительно 21 иностранца принято решение о принудительном выдворении и помещении до 6 — принудительное возвращение на территорию родного государства.
Напомним, украинская компания «YouControl» создала «Тих» — приложение для поиска информации о диверсантах и оккупантах.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»