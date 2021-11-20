В столице показывают 100 рисунков итальянского художника к «Божественной комедии» Данте: фото
335
Экспозиция приглашает в путешествие по «Божественной комедии» Данте с образами итальянского художника. Фото автора
В музее Ханенко продолжается выставка «Песня по песне. Сто рисунков Джованни Томаззи Фэррони», приуроченная к 700-й годовщине смерти Данте Алигьери (1321–2021). Экспозиция приглашает в путешествие по «Божественной комедии» Данте с образами итальянского художника.
Поэма «Божественная комедия», написанная в начале 14-го века, пересказывает рожденную фантазией автора хронику путешествия по трем внеземным царствам — Аду, Чистилищу и Раю. Считается основой всей итальянской литературы и является одним из самых выдающихся произведений мира. Она вдохновляла многих художников, скульпторов и граверов прошлого. Первые иллюстрированные рукописные кодексы появлялись еще в XIV веке, а в 1481 году выдающийся мастер итальянского Ренессанса Сандро Боттичелли создал рисунки для одного из первых печатных изданий. Дантовским «Адом» вдохновлялся и Микеланджело, когда создавал свой «Страшный суд». Наибольший интерес к «Божественной комедии» проявили мастера XIX века, в том числе художники романтизма. Страстными «толкователями» дантовских образов стали Гайнрих Фюсли, Уильям Блейк, Эжен Делакруа, Огюст Роден и прежде всего Гюстав Доре.
Презентация выставки. Фото автора
Произведение Данте и сегодня восхищает читателей всего мира и воспаляет творческое воображение современных художников. В залах Музея Ханенко киевляне могут посмотреть на работы Джованни Томмази Феррони, который решился интерпретировать все сто песен «Божественной комедии». Из каждой песни он выбрал по одному эпизоду удивительного пути, который описал Данте. Графическую серию Джованни Томмази Феррони отличают высокие традиции фигуративного итальянского искусства от Возрождения до барокко и его собственный яркий и самобытный стиль, в котором совершенное обладание эффектами светотени сочетается с виртуозной техникой рисунка. Художнику удалось точно воссоздать величие дантивовских образов, трагическую атмосферу и отчаяние жителей Ада, смесь надежды и страстного искупления, царящие на уступах Чистилища и, наконец, просветленные аскезой фигуры, небесную архитектуру и мистические.
Джованни Томмази Феррони рассказывает о своих работах. Фото автора
«Счастлив, что на выставке представлены все мои произведения. Начал эту работу еще 20 лет назад, работал по заказу издательства, которое так и не опубликовало рисунки. Тогда делал очерки, эскизы. Вернулся к ним недавно. Немало рисунков создал в изоляции во время карантина. Для меня это был период погружения в Данте, — рассказал художник Джованни Томмази Феррони. — Он глубоко вырезан в моей душе и культуре Италии, каждый итальянец имеет в себе частицу от Данте. При работе пропускал через себя слова Данте. Это не непосредственные иллюстрации, а художественные интерпретации, с причастностью к тексту. В плане образов считаю свою работу точной и внимательной. Для иллюстрирования выбрал те моменты, которые имели для меня художественное влечение. И в моих работах можете увидеть классический и мифологический аспект». donbspbozhestvennoyi-komediyi-dante-foto-53c64a3.jpg» alt=»В столице показывают 100 рисунков итальянского художника к божественной комедии Данные: фото»
Все представленные на выставке произведения были выполнены в смешанной технике: уголь, сангина, темпера, перо. Бумага «Фабриано» типа «Рома» (48×33 см.) была предоставлена издательством «Опера». Также из Италии в Киев привезли уникальный артбук. -44a05ce.jpg» alt=»В столице показывают 100 рисунков итальянского художника к Божественной комедии Данте: фото» />
«Сегодня, к 700-летию со смерти Данте, мы задаемся вопросом, что для нас означает Данте. Албанский писатель Исмаил Кадаре говорит, что Данте неизбежен. Поскольку он рассказывает глубину человеческого существа, кем человек был, является и будет,— отметил „Вечернему Киеву“ Алессандро Мази, генеральный секретарь союза Данте Алигьери. — Сименно это делает Данте мифом на все времена. Есть немало итальянских и зарубежных художников, которые обращались к произведению Данте. И классические художники, и даже абстракционисты и концептуалисты. Данте благодаря своему рассказу вызывает образы, сценарии, мысли об апокалипсисе, но также о свете. В его произведении есть огонь сатаны и есть свет Бога. И этот свет является концом человеческого пути, мы называем его надеждой. Но ведущую роль в его поэме играет любовь. Данте говорит, что любовь — это взаимосоответствие чувств: если я люблю женщину, а женщина любит меня. И эти слова он вкладывает в реплики персонажей Паоло и Франциски, которые во имя любви готовы умереть. Существует более величественное чувство, что связывало два человека, — отца или мать и ребенка, мужчину и женщину. Данте в понятие любви закладывает всю сущность человеческого существа. Любовь, двигающая звезды и все остальные небесные светила — этими словами завершается его сочинение».
Кстати, цитату из поэмы «Божественная комедия» Данте является и в самом помещении музея — по заказу Богдана Ханенко. p>
«Песня по песне. Сто рисунков Джованни Томмази Феррони по мотивам Божественной комедии»
Когда: до 21 ноября
Где: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15-17
Стоимость билета: 100 грн., студентам, школьникам и пенсионерам 50 грн.
700-летие со дня смерти выдающегося итальянского поэта и мыслителя эпохи Средневековья в столице отмечали ряд мероприятий. Летом Музей книги и книгопечатания представил выставку «Данте— поэт желания», в июне на сцене Национальной оперы Украины состоялась премьера балета «Данте», в сентябре на фестивале Bouquet Kyiv Stage устроили «День Данте» с разговором о его чтением фрагментов «Божественной комедии» и украинской премьерой Кантаты O luce etterna композитора Валентина Сильвестрова, вдохновленной дантовским «Раем», а в октябре в Театре на левом берегу прошел вечер-перформанс у потустороннего. Данте».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»