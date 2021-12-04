В столице показали, каких элементов доступности не хватает Киеву
Исследования обращают внимание на недостаточное уличное освещение.
Сегодня отмечается Международный день людей с инвалидностью. Во всем мире реализуются проекты, привлекающие внимание к городским барьерам, с которыми сталкиваются люди с маломобильностью. Компания Big City Lab наглядно показала, каких именно объектов не хватает Киеву для большей доступности для людей с инвалидностью. городских просторов на улице Киева. На пяти локациях появились макеты важных для доступности городского пространства объектов, которых не хватает столицы: деревья, фонари, тактильная плитка, доступные фонтаны с питьевой водой и паркоместа для людей с инвалидностью.
< i>«Сегодня мы показываем, как могли бы выглядеть центральные улицы столицы, если бы были доступны для людей с инвалидностью. Мы установили объекты в виде макетов, словно сошедших со страниц исследования, в пяти локациях столицы, где их критически не хватает. Это город с ограниченными возможностями. И нет, эта история касается не только Киева: инфраструктурные проблемы, которые выявило исследования, встречаются в каждом городе Украины», — отмечает команда Big City Lab.
Каждая иллюстрация имеет объяснения.
>
Фонтан возле Мариинского дворца напоминает, что питьевая вода в парках и скверах необходима всем: людям, которые передвигаются на кресле колесном, домашним животным, туристам, бегунам, малообеспеченным слоям населения.
>
Фонарь обращает внимание, что недостаточное уличное освещение, особенно в местах, где часто гуляют в темное время суток, становится препятствием для всех жителей. В частности, пространство становится опасным для людей с нарушениями зрения и слуха, а слишком яркое или тусклое освещение вызывает сенсорную перегрузку у людей с аутизмом.
Дерево акцентирует, что на киевской набережной практически невозможно найти тень, чтобы укрыться от летнего жаркого солнца. А это очень важно для людей с аутизмом и различными ментальными нарушениями. Для них
возможность отдохнуть в комфортном пространстве просто необходима, иначе
у них может случиться сенсорная перегрузка в громком суетливом городе.
Тактильная плиткаавозле НСК Олимпийский обращает внимание, что стадион может принять тысячи гостей, но далеко не всем будет комфортно на площади рядом с ним — там отсутствует контрастная тактильная навигация для людей с нарушениями зрения. Тактильная плитка направляет направление движения и предупреждает об объектах на пути, помогая людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве.
Исследователи выделяют и ощущаемую возле
проблему доступных паркоместей.фондов социальной защиты людей с инвалидностью, куда не могут попасть собственно их посетители. Для удобства пользователей кресла колесного такие паркоместа шире обычных: они занимают не менее 3,5 метров и располагаются не дальше 50 метров до входа в здание. Цель исследования доступности городских пространств — привлечь внимание проблем недоступной городской инфраструктуры и подсказать, чего не хватает городу, чтобы быть комфортным для всех.
Исследование доступности городских пространств — нулевой этап в разработке Альбома безбарьерных решений, создаваемый в рамках инициативы Первой леди Елены Зеленской «Без барьеров». Разработчиками Альбома безбарьерных решений выступают компания Big City Lab совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и общественной организацией «Безбарьерность» при поддержке проекта «Интегрированное развитие городов в Украине ІІ», который выполняет немецкая правительственная компания «Deutsche Gesellschaft für International (GIZ) GmbH» за финансирование Правительств Германии и Швейцарии.
Ознакомиться с исследованием. Бумажные варианты можно полистать в таких заведениях: Kooperativ, Peremoga, Освітория Хаб, Urban Space 500, Свет, Naked room, и Национальный музей Тараса Шевченко. Там вас будет ждать подарок: стикерпаки с пятью объектами, которые появились в Киеве.
Напомним, согласно анализу проекта проект «Inclusive Travels in Ukraine: доступность музеев Украины» пять самых доступных музеев страны расположены в Киеве.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»