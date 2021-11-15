В столице покажут «революционные» картины художника из Винницкой области
На картинах автор изобразил собственные переживания
С 18 ноября до 18 декабря в Музее Ивана Гончара продлится выставка «Революционный вернисаж» самобытного художника Игоря Зозу. На 27 полотнах — все то, что автор лично пережил во время Оранжевой революции (2004–2005) и Революции Достоинства (2013–2014).
Выставка приурочена ко Дню Достоинства и Свободы, который .
«Во время Оранжевой революции я рисовал все с натуры, а во время Евромайдана — и с натуры, и из фотографии, рассказывает художник. — На Революцию Достоинства я ездил со старшим сыном, добирался из Винницкой электричкой. Не раз ночевал на Майдане — в Доме Профсоюзов, в палатках. Не хотел рисовать вождей, рисовал простых людей — и знакомых, и незнакомых мне… Хотел изобразить жизнь, быт Майдана».
Экспозиция будет действовать до 18 декабря 2021 года.
Часы работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 17.30. Выходной день — понедельник.
Вход на открытие — бесплатный.
Посетителей выставки просят соблюдать действующие карантинные требования, а именно иметь при себе сертификат по вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до посещения выставки. которая закрывает нос и рот, соблюдать социальную дистанцию.
Организаторы: Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства и Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара».
Игорь Зозуля родился 22 июня 1969 года в селе Рубань в Винницкой области. В 1987 году окончил высшее Винницкое художественное училище. Жизнь в деревне и близость к природе вдохновили к рисованию пейзажей. Художественный стиль сформировался благодаря работам известных украинских художников Аркадия Сороки и Николая Чулко. Нарисовал более 1000 картин, большинство из них были созданы в селе Стрижавка Винницкой области, где долгое время жил художник. Активный участник Винницкой общины художников, в 2006 году основал в Виннице общественную организацию «Художественный Центр», является одним из организаторов Винницкого художественного спуска.
Провел более 20 персональных выставок в Киеве и Участвовал в благотворительных выставках в Украине в поддержку воинов АТО/ООС и в Польше в поддержку онкобольных детей. Работы художника представлены в украинских художественных музеях, есть в частных отечественных и зарубежных коллекциях. Также к Дню Достоинства и Свободы в Киеве проведут толоку. Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»