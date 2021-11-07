В столице покажут фильмы Кфиштофа Занусси: вход свободный
С 8 по 13 ноября в рамках проекта «Культурный код Занусси» состоится ретроспектива фильмов польского режиссера. Киевлянам покажут три его фильма последних лет, вход свободный по регистрации.
Все показы будут бесплатны и на языке оригинала с украинскими субтитрами. Посмотреть фильмы можно с 8 до 13 ноября.
Впрограмме:
«Эфир» (2018)
Действие фильма разворачивается в начале Первой мировой войны в Австро-Венгерской империи, в которую входила в то время часть Украины. В окрестностях Российской империи врач (Яцек Понедзялек) дает смертельную дозу эфира молодой женщине (Мария Рябошапка), которую хочет соблазнить. По подозрению в покушении на убийство и изнасиловании ему грозит казнь, или ссылка в Сибирь и, в последний момент, врачу удается спастись. Он убегает и находит работу в австро-венгерской крепости, где продолжает свои эксперименты с эфиром, цель которых — не только облегчение боли, но и манипуляция поведением человека. Открыто провозглашая свои атеистические взгляды, врач часто говорит о преимуществе и ключевой роли науки. Исследование эфира для него превыше всего: он проводит эксперименты со своим помощником Тарасом (Остап Вакулюк), а после совещания у коменданта крепости (Анджей Хира) начинает незаконную шпионскую деятельность для финансирования дальнейшей работы. После разоблачения такой активности врача, он пытается совершить самоубийство с помощью эфира, но это не дает результата. В конце концов, ему выносят смертный приговор. -3b945b5.jpg» alt=»В столице покажут фильмы Кфиштофа Занусси: вход свободный» />
«Сердце на ладони» (2008)
Избалованный хорошей жизнью бизнесмен узнает, что слабеет на сердце. Он может выжить только немедленно обнаружив донора. В больнице он случайно знакомится с молодым человеком, который потерял работу и желание жить. Подверженный самоубийству парень кажется идеальным донором. Только бы найти способ помочь ему уйти. В главной роли — Богдан Ступка, получивший приз за лучшую мужскую роль на 3-м Римском международном фестивале.
Revisited (2009)
Стефан из «Сердца на ладони», пытавшийся покончить жизнь самоубийством, на реабилитации, и одна из вещей, которую придумали для него врачи, — это встретиться с людьми и поговорить с ними о смысле жизни. Эти собеседники — персонажи предыдущих фильмов. Всех персонажей играют актеры, которые играли их раньше.
Показы состоятся в KINO42, улица Константиновская, 11Б
Вход свободен по условиям регистрации.
Регистрация и график сеансов.
< Помните о существующих карантинных ограничениях и присоединяйтесь к просмотру.
«Культурный код Занусси» — документальный телефильм Владислава Робского о выдающемся польском режиссере Кшиштофе Занусси. Он расскажет о карьере, личной жизни и хобби художника с мировым именем, который всегда с благосклонностью относился к Украине. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»