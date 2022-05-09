В столице покажут фильм о Мариуполе литовского режиссера, которого расстреляли в оккупированном городе
Картина зафиксировала портрет города в пределе.
10 мая в кинотеатре «Лира» состоится День памяти, благодарности и солидарности. Это акция памяти литовского кинорежиссера, документалиста Мантаса Кведаравичюса, его фильм «Мариуполис» продемонстрируют посетителям.
Мантас Кведаравичюс почувствовал, что такое оккупация, задолго, как началась полномасштабная война в Украине. Он создал фильм «Мариуполис», рассказывающий о обыденности города, его жителях, слышащих взрывы из моря. Сегодня Мариуполь — символ бесконечной борьбы и боли, отваги и страха за жизнь своих детей. Мантас понял это задолго… до своей смерти.
В 2016 году режиссер снял документальный фильм «Мариуполис», в котором, в повседневной жизни, война на Донбассе сочеталась с искусством, архитектурой и творчеством наиболее кинематографического, по определению автора. Как и его дебютная работа «Барзах» о войне россии в Чечне, «Мариуполис» имел премьеру на Berlinale и получил множество наград международных кинофестивалей.
Мантасу было 45 лет. Фото: из открытых источников
В Мариуполе он снимал продолжение своего документального фильма «Мариуполис». Попал в русский плен, был расстрелян в Мариуполе, его тело просто выбросили на улицу. Его жена, рискуя жизнью, вывезла тело из блокированного города и привезла его в Литву.
Мантасу было 45 лет. Учился в Вильнюсском университете, Оксфордском университете (магистр), в Кембриджском университете защитил докторскую диссертацию и преподавал. «Мантас Кведаравичюс является сегодня не только литовским героем, но Героем Украины. Человеком, который приехал сюда документировать украинскую боль. Ценой его Подвига является его собственная жизнь», — отмечают в кинотеатре.