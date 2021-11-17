В столице подсветили колокольню Софии Киевской
К Международному дню преждевременно рожденных детей колокольню Софии Киевской подсветили фиолетовым цветом.
Сегодня, 17 ноября, в мире отмечают День преждевременно рожденных детей. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в Киеве, где эта проблема также актуальна, символически подсветили колокольню Софийского собора. Здание засияло фиолетовым цветом.
Ежегодно в Киеве появляется около 2 тысяч преждевременно рожденных детей. В прошлом году в коммунальных заведениях города насчитали более 1700 преждевременных родов, а за 10 месяцев 2021 года — уже почти 1300. Всего в Украине количество недоношенных младенцев ежегодно достигает 19 тысяч.
Сегодня каждый роддом в столице нуждается в необходимых специалистах и оборудовании для оказания помощи преждевременно рожденным малышам. С 2012 года в городе функционирует Перинатальный центр, где наблюдают за малышами с весом при рождении менее 1500 граммов. Заведение снабжено необходимым оборудованием, в том числе камерой для диагностики ретинопатии недоношенных, а также мощной командой специалистов, которые занимаются «спешками».
Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА объясняет, что преждевременно родившиеся дети — очень уязвимые, и в первые месяцы жизни им крайне нужна помощь врачей. оценки статокинетического, речевого и нейромоторного развития с использованием специальных шкал. В случае выявления нарушений — врач направляет на лечение», — говорит заместительница.
Именно поэтому, в Международный день преждевременно рожденных детей, столица уже в шестой раз поддержала акцию ко Дню преждевременно рожденных деток и подсветила здания города . Кроме Софии Киевской фиолетовым засияли еще пешеходный мост и ТЦ «Гулливер». Инициативу реализовали при поддержке в партнерстве с Ассоциацией родителей преждевременно рожденных детей «Ранние птички» Украины и БФ «Свичадо».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»