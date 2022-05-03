В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со слоном
Слон радовал посетителей парка до 1970-х годов. Фото из открытых источников
В 1970-х годах фонтан убрали для установления скульптурной композиции в честь «воссоединения» Украины и России.
Проект фонтана создал Сергей Фролов в 1936 году, это была его студенческая работа .
Слонёнок стоял на задних ногах, подняв хобот доверху. С этого хобота наверх била 6-метровая струя воды. Из бортиков фонтана тоже струилась вода. А вокруг обильно росли канны.
Фонтан пережил бомбардировки Второй мировой войны, его часто изображали на послевоенных листовках и снимали в фильмах. Фото из открытых источников
Фонтан пережил бомбардировки Второй мировой войны, его часто изображали на послевоенных листовках и снимали в фильмах. По одной из версий, скульптор, создавая «Слона», искал вдохновение в романе Виктора Гюго «Отверженные», один из героев которого скрывался на ночь внутри гигантской статуи слона в тогдашнем Париже.
С инициативой вернуть фонтан со слоником выступила автор проекта «Ищи» Юлия Бевзенко.
«Под аркой можно Слонёнка установить. Там стоял такой фонтан, который мы вернули через нашу минискульптурку «Ищи», — написала она. arkoju-druzhbi-narodiv-proponujut-povernuti-fontan-zinbspslonom-8344e59.jpg» alt=»В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со&слона»слона» />
Юлия Фото: Юлия Бевзенко
Минискульптура напоминает об истории города. Фото: Юлия Бевзенко
Также Юлия Бевзенко рассказала, что работает над новой минискульптуркой, которую посвятят Призраку Киева.
Напомним, скульптуру советских времен, символизировавшую воссоединение Украины и России, снесли окончательно.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»