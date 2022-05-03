В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со слоном

magictr | 03.05.2022 | Новости | Комментариев нет

У&nbsp ;столицы под аркой «Дружбы народов»предлагают вернуть фонтан со слоном

Слон радовал посетителей парка до 1970-х годов. Фото из открытых источников

В 1970-х годах фонтан убрали для установления скульптурной композиции в честь «воссоединения» Украины и России.

Проект фонтана создал Сергей Фролов в 1936 году, это была его студенческая работа .

Слонёнок стоял на задних ногах, подняв хобот доверху. С этого хобота наверх била 6-метровая струя воды. Из бортиков фонтана тоже струилась вода. А вокруг обильно росли канны.

В  аркой «Дружбы народов»предлагают вернуть фонтан со&слоном

Фонтан пережил бомбардировки Второй мировой войны, его часто изображали на послевоенных листовках и снимали в фильмах. Фото из открытых источников

Фонтан пережил бомбардировки Второй мировой войны, его часто изображали на послевоенных листовках и снимали в фильмах. По одной из версий, скульптор, создавая «Слона», искал вдохновение в романе Виктора Гюго «Отверженные», один из героев которого скрывался на ночь внутри гигантской статуи слона в тогдашнем Париже.

С инициативой вернуть фонтан со слоником выступила автор проекта «Ищи» Юлия Бевзенко.

«Под аркой можно Слонёнка установить. Там стоял такой фонтан, который мы вернули через нашу минискульптурку «Ищи», — написала она. arkoju-druzhbi-narodiv-proponujut-povernuti-fontan-zinbspslonom-8344e59.jpg» alt=»В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со&слона»слона» />

Юлия Фото: Юлия Бевзенко

В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со слоном

Минискульптура напоминает об истории города. Фото: Юлия Бевзенко

Также Юлия Бевзенко рассказала, что работает над новой минискульптуркой, которую посвятят Призраку Киева.

Напомним, скульптуру советских времен, символизировавшую воссоединение Украины и России, снесли окончательно.

p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr