В столице почтили память Валерия Лобановского

magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице почтили пам’

Ежегодно днем ​​рождения метра проходит митинг у его памятника. Фото: ФК «Динамо»

6 января, в канун Рождества, родился Валерий Васильевич Лобановский, с которым неразрывно связаны самые памятные моменты и высокие достижения в истории клуба «Динамо». Сегодня ему исполнилось 83 года.

Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет после перенесенного инсульта.

«Лобановский отдал нашему клубу более четверти века, сначала прославляя бело-синие цвета на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а в дальнейшем — уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед, —. — Восемь золотых триумфов в чемпионате СССР, шесть Кубков СССР, три Суперкубка СССР, два Кубка обладателей кубков, один Суперкубок УЕФА, пять побед в чемпионате Украины и три Кубка Украины— трофейное наследие легендарного тренера превзойти некому».

Валерий Васильевич воспитал трех обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко, был законодателем тенденций футбола и примером для многих европейских наставников.

Ежедневно день рождения Метра на и у колоннады стадиона «Динамо», который носит его имя, собираются родственники и друзья, коллеги и ученики, сотрудники «Динамо» и журналисты, единомышленники и поклонники легенды «бело-синих», чтобы вместе чтить память Валерия Васильевича. Лобановского.

У столицы почтили память Валерия Лобан </p> <p>Чествование памяти началось на Байковом кладбище, возле могилы Валерия Лобановского. Фото: ФК «Динамо»</p> <p><img class=

Выдающийся тренер ушел из жизни 20 лет назад. Фото: ФК «Динамо»

У могилы, где Лобановский обрел вечный покой, сегодня также собрались, чтобы поделиться друг с другом теплыми воспоминаниями о Метре и поддержать семью Лобановских, были его партнеры и подопечные, в частности игроки «Динамо» Андрей Биба, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Александр Шовковский.

У столицы почтили память Валерия Лобан </p> <p>Митинг памяти продолжился у памятника наставнику. Фото: ФК «Динамо»</p> <p>Митинг памяти продолжился у памятника наставнику, расположенному в самом сердце Киева, у входа на стадион «Динамо», который после трагического ухода Лобановского получил его имя. К собравшимся присоединились воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Динамо», которая также носит почетное имя Валерия Лобановского.</p> <p><img class=

Гости возложили цветы к мемориалу. Фото: ФК«Динамо»

Гости памятного дня почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо». >

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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