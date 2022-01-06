В столице почтили память Валерия Лобановского
Ежегодно днем рождения метра проходит митинг у его памятника. Фото: ФК «Динамо»
6 января, в канун Рождества, родился Валерий Васильевич Лобановский, с которым неразрывно связаны самые памятные моменты и высокие достижения в истории клуба «Динамо». Сегодня ему исполнилось 83 года.
Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет после перенесенного инсульта.
«Лобановский отдал нашему клубу более четверти века, сначала прославляя бело-синие цвета на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а в дальнейшем — уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед, —. — Восемь золотых триумфов в чемпионате СССР, шесть Кубков СССР, три Суперкубка СССР, два Кубка обладателей кубков, один Суперкубок УЕФА, пять побед в чемпионате Украины и три Кубка Украины— трофейное наследие легендарного тренера превзойти некому».
Валерий Васильевич воспитал трех обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко, был законодателем тенденций футбола и примером для многих европейских наставников.
Ежедневно день рождения Метра на и у колоннады стадиона «Динамо», который носит его имя, собираются родственники и друзья, коллеги и ученики, сотрудники «Динамо» и журналисты, единомышленники и поклонники легенды «бело-синих», чтобы вместе чтить память Валерия Васильевича. Лобановского.
Выдающийся тренер ушел из жизни 20 лет назад. Фото: ФК «Динамо»
У могилы, где Лобановский обрел вечный покой, сегодня также собрались, чтобы поделиться друг с другом теплыми воспоминаниями о Метре и поддержать семью Лобановских, были его партнеры и подопечные, в частности игроки «Динамо» Андрей Биба, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Александр Шовковский.
Гости возложили цветы к мемориалу. Фото: ФК«Динамо»
Гости памятного дня почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо». >
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»