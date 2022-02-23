В столице почтили память княгини — основательницы киевских святынь
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Участники мероприятия в Соборе Святой Софии. Фото: Татьяна Асадчева 23 февраля в Национальном Заповеднике «София Киевская» Шведской, великой княгини Руси-Украины, дружины Князя Ярослава Мудрого.
Памятное мероприятие началось поминальной панахидой возле саркофага с погребением княгини Ингигерды — Ирины в соборе Святой Софии, которую совершил Предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины /p>
После завершения богослужения Митрополит Эпифаний обратился к собравшимся с первосвятительским словом, отметив, что чествование киевских правителей напоминает нам о древней более тысячелетней истории Украины, которую ныне пытаются сфальсифицировать, лишив нас права на государственность.
Митрополит Эпифаний отслужил панихиду за усопшими киевскими правителями. Фото: Татьяна Асадчева
«Агрессор пытается нас поработить. Поработить и уничтожить наше отдельное самостоятельное существование. Но правда на нашей стороне, — отметил Митрополит Эпифаний. — Мы не стремимся чужого, мы не посягаем на чужое. Мы хотим иметь свое единое независимое украинское государство».
Предстоятель Православной Церкви Украины подчеркнул, что украинцы должны изучать свою историю и брать уроки из прошлого для того, чтобы украинская нация утверждалась и укреплялась…
Панихида в день смерти княгини проводится уже второй год подряд. Фото: Татьяна Асадчева
В рамках мероприятия, в конференц-зале Дома Митрополита состоялась официальная презентация монографии «Три поколения благоверия: Ингигерда Шведская, Анна Киевская, Эдигна Баварская» заведующие сектором международного сотрудничества Заповедника, кандидатки исторических наук Елены Ясинецкой >
В своей фундаментальной работе автор исследует жизненный путь представительниц трех поколений одной семьи: жены дочери и внуки Ярослава Мудрого, кровно сочетающие правителей средневековой Украины, Швеции, Франции, Германии, Великобритании свидетельствуют о родстве нашего государства с европейским христианским миром.
В пределах мероприятия состоялась презентация книги Елены Ясинецкой. Фото: Татьяна Асадчева
По словам Елены Ясинецкой, в фокусе исследования книги — христианские убеждения, фундационные инициативы и благотворительная деятельность Ингигерды, Анны и Едигны, памятники исторического и культурного наследия, связанные с их жизненным путем и деятельностью. «text-align:justify;»> За годы научной работы ученая смогла исследовать многочисленные брачные союзы киевской княжеской династии и реконструировать различные линии родословной, в частности генеалогию потомков от Владимира Великого до Елизаветы II— Королевы Великой «text-align:justify;»>Также, в книге опровергается распространенный российский миф о том, что Ингигерда и Святая Анна Новгородская является одной исторической фигурой. На сегодняшний день многочисленные антропологические исследования доказывают, что Ингигерда была похоронена и покоится в саркофаге собора Святой Софии Киевской, а не в Кафедральном соборе Новгорода, как утверждают российские источники.
Фото: Татьяна Асадчева
О важности фигуры Ингигерды в истории нашего города рассказала также Директор Национального заповедника Неля Куковальская, подчеркнув, что Ингигерда напрямую связана с Софией Киевской.
«Более 30 лет Княгиня прожила в Киеве и совместно с мужем строила могущественное государство, распространяла христианство и его ценности. Совместно с Ярославом она завершала сооружение и украшение собора Святой Софии Киевской — главной святыни Руси-Украины», — рассказала глава музея.
По ее словам, введение традиции чествования памяти под настоящим именем именем — Ингигерда-Ирина на светском и церковном уровнях имеет чрезвычайно важное значение для возрождения нашей национальной истории и ее героев, которые в свое время внесли весомый вклад. культуры.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тибергв своей речи заметил, что Швеция имела честь играть важное участие в истории нашей страны, благодаря Ингигерде, которая совместно с Ярославом Мудрым основала в Киеве этот величественный и прекрасный собор Святой Софии. Также она помогла ему вплести их династию в семьи величайших Европейских королевств: три ее дочери сыграли чрезвычайно важную роль в истории их королевств.
Кроме презентации нового издания и выступлений почетных гостей, в Доме Митрополита открылась выставка портретов Князя Ярослава Мудрого с Ингигердой, Анны Ярославны иЕдигны Баварской, художника Артура Орленова.
Завершились торжества круглым столом, где участники мероприятия обсудили ключевые темы, связанные с личностью Ингигерды. Среди наиболее актуальных тем: популяризация исторических персоналий средствами современного кино. Своим опытом поделился известный украинский журналист, сценарист и продюсер Аким Галимов — автор научно-популярного фильма «Украина. Возвращение своей истории», который представил части фильма об Ингигерде Шведской, великой княгине Руси-Украины.
Участники мероприятия заслушали доклад специального гостя из Швеции — Теда Хессельбома, директора исторического музея в Сигтуне (провинция Уппланд, Королевство Швеция), который рассказал о перстне киевской княгини из фондовой коллекции музея и другие малоизвестные факты о шведской королевне, которая стала женой Ярослава Мудрого.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»