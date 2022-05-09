В столице почтили память жертв Дарницкого концлагеря
Мемориальный комплекс на территории концлагеря появился в 1968 году. Фото: Дарницкая РГА
Здесь во время немецко-фашистской оккупации были казнены и замучены голодом около 68 тысяч наших граждан.
Если ехать по Бориспольской улице и повернуть налево перед фармацевтической фабрикой, а затем пересечь железнодорожный путь, то справа можно увидеть когда-то страшное место. Там, в Лисе, во время немецко-фашистской оккупации казнили и замучили голодом около 68 тысяч наших граждан. Сначала это были военнопленные, попавшие в окружение во время Киевской операции, впоследствии — и гражданские лица: за какие-либо нарушения нового оккупантского порядка, рассказали в Дарницкой РГА. Пленных не кормили и не поили только на день давали свекольную баланду. Люди пили дождевую воду и ели траву. Болели, сходили с ума, умирали или были расстреляны.
По периметру лагеря обнаружили многочисленные места захоронений. Фото: Дарницкая РГА
По освобождении Киева начала работу Государственная комиссия по расследованиям преступлений фашистского режима. По периметру лагеря обнаружили многочисленные места захоронений. Мертвые были набросаны друг на друга, в каждой могиле — десятки, сотни раздетых тел.
Мемориальный комплекс на территории концлагеря появился в 1968 году. Фото: Дарницкая РГА
На месте одного из массовых захоронений стоит крест. А появился мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря еще в 1968 году. Когда память о зверствах, которые совершались на нашей земле, еще была свежа, а раны — незажившими.
По случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне вчера вшан жертв Дарницкого концлагеря.
К сожалению, и сегодня в Украине творятся ужасные вещи, которые важно зафиксировать. Вчера в Киеве представили первую в мире музейную выставку с артефактами российской агрессии. «Украина — распятие» с помощью оригинальных предметов и фотографий объективно представляет страшные реалии этой войны.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»