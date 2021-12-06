В столице планируют обустроить наземные переходы возле Арсенальной, Университета и на Крещатике
Инклюзивность и безбарьерность сегодня один из приоритетов нашего города. Фото: КГГА
Инклюзивность и безбарьерность сегодня один из приоритетов нашего города. Для этого устанавливают звуковые светофоры, понижают бордюры, обустраивают тактильные полосы и наземные переходы. Так, на сегодняшний день в городе работает 192 звуковых светофора, 16 из которых установлено в 2021 году год на подходах к пешеходным переходам проведено 311 понижений бордюров, обустроено 10 повышенных пешеходных переходов, проложено 1063 тактильных полосы и создано 27 островков безопасности. strong>.
Наземные пешеходные переходы над подземными обустроили на улице Верхний и Нижний Вал возле станции метро «Контрактовая площадь», на улице Пушкинской возле станции метро «Театральная» и на улице Креща возле ЦУМа.
Как поделился Константин Усов, в планах на 2022 год — наземные переходы возле метро на улице Мазепы возле станции метро «Арсенальная», через бульвар Тараса Шевченко возле станции метро «Университет» и новые переходы Пер эмоги. Во время реконструкции Крещатика также будут обустроены два новых наземных перехода.
По его словам, рабочая группа при Департаменте транспорта КГГА уже работает над этими и другими проектами по повышению доступности.
Недавно компания Big City Lab на основе исследования доступности городских пространств на улице Киева, наглядно показала, каких именно объектов не хватает городу для большей доступности для людей с инвалидностью.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»