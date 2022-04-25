В столице переименуют почти 280 улиц: собирают предложения киевлян

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице переименуют почти собирают предложения киевлян

Переименуют городские объекты, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью. Фото из открытых источников

Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью.

Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования новых названий можно найти по ссылке.

По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в списке на переименование в основном улицы, чьи названия произошли от русских или белорусских городов. Также есть объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.

«В результате полномасштабного военного вторжения и временной оккупации государством-агрессором части территории Украины необходимо защищать интересы государства во всех сферах деятельности. Депутатский корпус Киевского городского совета принял решение собрать предложения жителей по переименованию городских объектов, которые носят названия, связанные с Россией и Беларусью»,— отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета подчеркнул, что необходимо навсегда избавиться от топонимов, связанных со страной-агрессором и ее сателлитом, а также завершить процесс дерусификации в столице.

Предложения по переименованию принимаются до 1 мая текущего года по электронному адресу: [email protected].

Напомним, продолжается онлайн опрос среди киевлян относительно новых названий 5 станций метрополитена. Подавать свои предложения можно до 15 мая.

Кроме того, в городе создали карту с белорусскими и русскими названиями улиц.

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