В столице переименуют почти 280 улиц: собирают предложения киевлян
Переименуют городские объекты, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью. Фото из открытых источников
Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 279 городских объектов (улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена), которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью.
Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования новых названий можно найти по ссылке.
По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в списке на переименование в основном улицы, чьи названия произошли от русских или белорусских городов. Также есть объекты, названные в честь писателей, художников, ученых.
«В результате полномасштабного военного вторжения и временной оккупации государством-агрессором части территории Украины необходимо защищать интересы государства во всех сферах деятельности. Депутатский корпус Киевского городского совета принял решение собрать предложения жителей по переименованию городских объектов, которые носят названия, связанные с Россией и Беларусью»,— отметил Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета подчеркнул, что необходимо навсегда избавиться от топонимов, связанных со страной-агрессором и ее сателлитом, а также завершить процесс дерусификации в столице.
Предложения по переименованию принимаются до 1 мая текущего года по электронному адресу: [email protected].
Напомним, продолжается онлайн опрос среди киевлян относительно новых названий 5 станций метрополитена. Подавать свои предложения можно до 15 мая.
Кроме того, в городе создали карту с белорусскими и русскими названиями улиц.