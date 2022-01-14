В столице отменили четыре вечерних рейса городской электрички
14.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Электрички не будут ходить по техническим причинам. Фото: архив «Вечернего Киева»
Сегодня, 14 января, по техническим причинам отменяется курсирование четырех вечерних рейсов городской электрички.
В Киевпасстрансе извиняются за временные неудобства.
Итак, вечером 14 января не будут ходить электрички:
- №7416(16:18) от станции «Борщаговская»;
- №7423 (17:11) от ст. «Дарница»;
- №7424 (17:55) от ст. «Борщаговская»;
- №7431 (19:01) от ст. «Дарница».
Между тем специалисты рассказали об увеличении улично-дорожного трафика в Киеве. В частности, в прошлом году интенсивность движения транспорта в Одесском направлении выросла на 17,6%, а на въезд — на 7,2%. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»