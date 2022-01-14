В столице отменили четыре вечерних рейса городской электрички

magictr | 14.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице отменили четыре вечерние рейсы городской электрички

Электрички не будут ходить по техническим причинам. Фото: архив «Вечернего Киева»

Сегодня, 14 января, по техническим причинам отменяется курсирование четырех вечерних рейсов городской электрички.

В Киевпасстрансе извиняются за временные неудобства.

Итак, вечером 14 января не будут ходить электрички:

  • №7416(16:18) от станции «Борщаговская»;
  • №7423 (17:11) от ст. «Дарница»;
  • №7424 (17:55) от ст. «Борщаговская»;
  • №7431 (19:01) от ст. «Дарница».

Между тем специалисты рассказали об увеличении улично-дорожного трафика в Киеве. В частности, в прошлом году интенсивность движения транспорта в Одесском направлении выросла на 17,6%, а на въезд — на 7,2%. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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