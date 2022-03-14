В столице открывает свои двери медицинская лаборатория Дела

magictr | 14.03.2022 | Новости | Комментариев нет

926

В столице открыл свои двери медицинская лаборатория Дела

Фото иллюстративное

На сегодняшний день уже открыты 12 отделений в Киеве для того, чтобы киевляне имели возможность заботиться о своем здоровье, даже в тяжелых реалиях нашего времени. Также, откроет свои двери один из отделов медицинской лаборатории в городе Обухове Киевской области.

Исследования в лабораториях компании ДІЛА выполняются на высокотехнологичном оборудовании признанных в своей отрасли лидеров. Лабораторные процессы организованы с учетом мировых требований к управлению качеством — TQM (Total Quality Management). svoyi-dveri-medichna-laboratorija-dila-5908d6c.jpg» alt=»В столице открывает свои двери медицинская лаборатория Дела» />

Фото с сайта лаборатория Дела

Адреса отделений:

Правый берег:

— пр-т Голосеевский, 15 (Демеевская)

— бул. Чоколовский, 19 (Соломенка)

— пр-т Оболонский, 1 (Оболонь)

Левый берег:

— пр-т А. Навои, 69 (Воскресенка)

— ул. Градинская, 3 (Троещина)

— ул. Закревского, 21 (Троещина)

— ул. А. Малышко, 39 (Дарница)

—пр-т Гагарина, 9

— ул. Княжеский затон, 21, (Позняки)

— ул. Вербицкого, 11 (Харьковский массив)

Киевская область:

— г. Обухов, ул. Киевская, 121 Ж

График работы: с 8:00 до 13:00 без выходных.

Детальную информацию о перечне услуг, их стоимости и сроке выполнения можно найти на официальном сайте заведения.

Для клиентов, которые оформят и оплатят заказ онлайн действует скидка 10%.

Также для получения бесплатной онлайн-консультации с врачом доступна горячая линия.

p>

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr