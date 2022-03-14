В столице открывает свои двери медицинская лаборатория Дела
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Фото иллюстративное
На сегодняшний день уже открыты 12 отделений в Киеве для того, чтобы киевляне имели возможность заботиться о своем здоровье, даже в тяжелых реалиях нашего времени. Также, откроет свои двери один из отделов медицинской лаборатории в городе Обухове Киевской области.
Исследования в лабораториях компании ДІЛА выполняются на высокотехнологичном оборудовании признанных в своей отрасли лидеров. Лабораторные процессы организованы с учетом мировых требований к управлению качеством — TQM (Total Quality Management). svoyi-dveri-medichna-laboratorija-dila-5908d6c.jpg» alt=»В столице открывает свои двери медицинская лаборатория Дела» />
Фото с сайта лаборатория Дела
Адреса отделений:
Правый берег:
— пр-т Голосеевский, 15 (Демеевская)
— бул. Чоколовский, 19 (Соломенка)
— пр-т Оболонский, 1 (Оболонь)
Левый берег:
— пр-т А. Навои, 69 (Воскресенка)
— ул. Градинская, 3 (Троещина)
— ул. Закревского, 21 (Троещина)
— ул. А. Малышко, 39 (Дарница)
—пр-т Гагарина, 9
— ул. Княжеский затон, 21, (Позняки)
— ул. Вербицкого, 11 (Харьковский массив)
Киевская область:
— г. Обухов, ул. Киевская, 121 Ж
График работы: с 8:00 до 13:00 без выходных.
Детальную информацию о перечне услуг, их стоимости и сроке выполнения можно найти на официальном сайте заведения.
Для клиентов, которые оформят и оплатят заказ онлайн действует скидка 10%.
Также для получения бесплатной онлайн-консультации с врачом доступна горячая линия.
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Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»