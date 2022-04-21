В столице открылись два центра обслуживания клиентов ДТЭК «Киевские электросети»
Офисы возобновили свою работу с 20 апреля. Фото: ДТЭК
С 20 апреля возобновили свою работу центры обслуживания клиентов ДТЭК «Киевские электросети». В частности, офисы в Новопечерском переулке, 3 и на улице Николая Закревского, 14.
Центры принимают клиентов с 09:00 до 17:00 с понедельника до пятницы. Однако в условиях военного состояния график работы может оперативно изменяться, в частности, в зависимости от комендантского часа. потеряли во время боевых действий. Также клиенты могут получить услуги по перезаключению договоров, корректировке показов приборов учета, приему отчетов за объемы потребления юридических клиентов и другие услуги.
В целях безопасности клиентов, сотрудники центров обслуживания ДТЭК «Киевские электросети» проинформированы о укрытиях и находящихся поблизости бомбоубежищах. В случае объявления воздушной тревоги они подскажут, как быстро до них добраться и обезопасить себя от обстрела. В то же время работают удобные дистанционные клиентские сервисы. Они позволяют решать вопросы распределения электрической энергии без визитов в офисы. А для тех, кто предпочитает личное общение, открыли центры обслуживания, оставшиеся закрытыми с начала войны.
Специалисты готовы принимать ваши обращения и отвечать на все вопросы через такие дистанционные каналы обслуживания: чат-бот в Viber и Telegram, сайт, Facebook, колл-центр (+38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38, (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588).
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев >