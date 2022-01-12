В столице открыли мультимедийную выставку об истории «Щедрика»: фото
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На стены транслируются проекции. Фото автора
До 16 января в Музее кино Довженко-Центра показывают современную мультимедийную инсталляцию, которая через звук, проекции, анимации и кинетические объекты рассказывает о пути украинской мелодии от фольклорной песни к известному наизнанку. >
В ноябре 2021 года исполнилось 105-летие первого исполнения Щедрика, который в 20 веке стал популярным по всему миру. Чтобы рассказать украинцам историю мелодии МИД Украины, подготовил кампанию «Щедрик: магия Рождества». В ее рамках в декабре на Михайловской площади устроили концерт и видеомапинг.
Финальным событием этой кампании в Украине стала выставка, которая сегодня открылась в Музее кино. На стенах показывают мультимедийную инсталляцию от PHOTINUS studio. -foto-aeb0525.jpg» alt=»В столице открыли мультимедийную выставку об истории «Щедрика»: фото» />
«Инсталляция сделана специально под помещение. По технологии, это кинетическая скульптура, которая двигает проекции, которые в реальном времени транслируются на стены. Сам контент сделан в формате 3D-маппинга, — рассказал один из разработчиков мультимедийной выставки Максим Роботов. — История „Щедрика“ разделена на несколько историй, его этапы развития. Как народная песня в дохристианскую и христианскую эпохи, этап, когда благодаря композитору Николаю Леонтовичу «Щедрик» вошел в историю классической музыки, его путешествие по миру — по Европе и Америке, современность. Для нас было важно сделать живую и креативную работу в контексте современного медиаискусства. Сама кинетическая скульптура минималистичная, не перетягивающая на себя внимание, позволяет показывать контент. А изображения мы сделали в золотом цвете, отталкиваясь от известной скифской пекторали. Пытались сделать взгляд современности на прошлое».
В основе нарратива лежат исследования историки Тины Пересунько, основательницы ГО «Институт Леонтовича», которая исследовала «Щедрик» как явление культурной дипломатии, уникальную историю песни, которая стала мультикультурной.
«Важно, чтобы как можно больше людей узнали этот культурный феномен, которым Украина может гордиться. Эта выставка является нестандартной, не только рассказывает историю украинской песни, а показывает способность украинских художников делать классные проекты»,— отметила София Джуринская, государственная экспертка по стратегическим коммуникациям МИД.
5 октября 2022 года исполняется 100 лет от выполнения Щедрика в Нью-Йоркском Карнеги-Холле. И проекты, посвященные «Щедрику», планируют презентовать в США. -istoriju-shhedrika-foto-b5ca334.jpg» alt=»В столице открыли мультимедийную выставку об истории «Щедрика»: фото» />
«Уже сотню лет Щедрик выполняет важную дипломатическую миссию: в период Рождественских праздников украинская мелодия в англоязычной версии Carol of the Bells звучит по всему миру. 2022 года мы продолжим кампанию за границей, чтобы как можно больше иностранцев узнали об истории Щедрика, Украине и ее культуре, — подчеркнула генеральный директор Директората публичной дипломатии и коммуникаций Ирина Боровец. — Мы планируем провести кампанию в Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне. Там прозвучит эта мелодия и будет продемонстрирован 3D-маппинг, показанный на Михайловской площади. Хотим рассказать миру, что Украина дает и давала очень многое в культурную казну мира. Привлечь внимание к нашей стране и украинской тематике».
Посетить выставку можно в течение до 16 января в Музее кино Довженко-Ц :00 до 19:00.
Адрес: ул. Васильковская, 1, 5й этаж
Вход свободен по условиям соблюдения карантинных требований.
Напомним, в конце декабря на Андреевском спуске открыли две памятные доски в честь популяризатора «Щедрика», выдающегося хорового дирижера Александра Кошица .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»