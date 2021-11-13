В столице открыли крупнейший в Украине инновационный торгово-развлекательный центр
ТРЦ Respublika Park расположен по адресу ул. Кольцевая дорога, 1. Фото: КГГА
На Теремках заработал ТРЦ «Respublika Park», площадь которого составляет 300 тысяч квадратных метров. На территории центра расположен технологический парк развлечений Neopolis, первый в Украине зеленый парк под крышей, аттракцион «Аэродинамическая труба». Концепцией и реализацией этих проектов занимались ведущие международные компании.
В ТРЦ будут работать более полутысячи магазинов известных украинских и международных брендов, почти полсотни ресторанов, крупнейший в Украине кинотеатр на 14 кинозалов, спортивный клуб с 25-метровым бассейном и на 3500 машиномест.
В открытии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
В открытии крупнейшего в Украине и одного из крупнейших в Европе инновационного торгово-развлекательного центра Respublika Park принял участие мэр Киева Виталий Кличко.
«Приветствую команду единомышленников, которая воплотила столь большой и инновационный проект. Мне приятно, что реализовали его именно в Киеве. Одной из своих задач как мэра европейской столицы я считаю привлечение инвестиций в наш город, — отметил он. — Для бизнеса важна стабильность и предсказуемость экономической политики. Напомню, что столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы были заинтересованы выходить на рынок Киева. И мы работаем дальше, чтобы украинская столица была привлекательной для инвесторов».
Этот центр — один из самых масштабных торговых, инфраструктурных объектов не только в Украине, но и в Европе. Фото: КГГА
Этот центр — один из самых масштабных торговых, инфраструктурных объектов не только в Украине, но и в Европе. Проект экологичен, ведь здесь создали настоящий парк под крышей, где высадили более 2 тысяч деревьев. Внедрили системы сортировки мусора, утилизации элементов питания. Также не забыли об энергоэффективности — здание возведено с использованием LED технологий. Она доступна для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. Не менее важна социальная составляющая, новый крупный центр — это трудоустройство для более 5 тысяч киевлян.
Мэр Киева Виталий Кличко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер. Фото: КГГА
Участие в открытии Respublika Park принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер. Поскольку часть инвестиций в проекте — австрийские. Как отметил Гернот Пфандлер, инвестор из Австрии пригласил на открытие центра представителей 40 австрийских компаний, чтобы познакомить их с Украиной и с возможностями инвестиций в Киев.
Среди дополнительных преимуществ ТРЦ — уникальная общественная зона «Оазис» с парком растений в 2000 кв.м. Фото: КГГА
В ТРЦ будут работать более полутысячи магазинов известных украинских и международных брендов. Фото: КГГА. В столице открыли крупнейший в Украине инновационный торгово-развлекательный центр» />
Среди дополнительных преимуществ ТРЦ — уникальная общественная зона «Оазис» с парком растений в 2000 кв.м Фото: КГГА
Среди дополнительных преимуществ ТРЦ — уникальная общественная зона «Оазис» с парком растений в 2000 кв.м Фото: КГГА
Здание сведено с использованием LED-технологий. Фото: КГГА
Общая площадь ТРЦ составляет 300000 кв.м, GLA (арендная площадь) — 135000 кв.м. В торговой зоне разместится более 500 магазинов одежды и обуви, товаров для дома, косметики и аксессуаров. В зоне food& beverage, площадью 9300 кв.м, будет представлено более 50 ресторанов разного формата. Крытый паркинг рассчитан на 3 500 машиномест.
ТРЦ Respublika Park разделен на несколько зон: детская зона, центральный атриум, fashion-зона, премиумзона, спорт-зона, зона электроники. Он расположен по адресу ул. Кольцевая дорога, 1.
Строительство торгового центра Respublika Park началось в 2012 году. Но через три года на стадии готовности 85% работы остановились и не восстанавливались до прошлого года. С возобновлением работ был проведен ребрендинг и изменена концепция ТРЦ.
Сегодня владельцы проекта — гражданин Австрии Сергей Толстунов, которому принадлежат 75% уставного капитала, и Виталий Хомутынник (25% уставного капитала).
Под проектом работали Development (Украина), концепция парка развлечений — KCC Entertainment Design (Бельгия), концепция фасада и благоустройства территории — TconcepT (Нидерланды), разработка фирменного стиля и концепции навигации — Air Design (Великобритания), архитектор проекта .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»