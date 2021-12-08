В столице определили лучших студентов Киева
София Кураченко завоевала звание лучшей студентки. Фото: Студреспублика
На днях в столице определили победителей конкурса «Лучший студент Киева». Среди наиболее талантливой и активной молодежи столицы в 10 номинациях были определены лучшие.
«Лучшей студенткой Киева-2021/2022 (комплексная характеристика)» в итоге определили Софию Кураченко (Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут), а II место присудили Алевтине Мироновой (Национальная академия внутренних «Лучший студент-общественный деятель Киева» — Александр Явтушенко (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко);
«Лучшая студентка-дизайнерка Киева» — Александра Тосик (Киевский профессиональный колледж прикладных наук);
«Лучшая студентка-медийница Киева» — Анна Жилина (Киевский национальный университет строительства и архитектуры);
«Лучшая студентка-аналитичка Киева» — Елена Жуль (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко); >
«Лучший студент-программист Киева» — Алексей Доброштан (Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут);
«Лучший/а студент(ка)-спортсмен(ка) Киева» — Тарас Власюк (Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут) и Евгения Тимошенко (Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца);
«Лучшая студентка-профсоюзная активистка Киева» Полина Голуб (Киевский национальный университет строительства и архитектуры). Организаторами программы являются ВМОО «Студенческая республика» и Народно-демократическая лига молодежи, при поддержке Министерства образования Украины. рамках Всеукраинской конкурсной программы «Лучший студент Украины».
«Лучший студент Украины» — Всеукраинская системная конкурсная программа, направленная на выявление и придание импульса к дальнейшему развитию студенческой молодежи страны .
Целью программы является выявление всесторонне развитых студентов, стимулирование повышения уровня их общественной активности и содействие формированию активной жизненной позиции студенчества. Конкурс проходит в 3 этапа: университетский, региональный и Всеукраинский. Кстати, Кабинет министров Украины поднял размер стипендии студентам, обучающимся на бюджете.
< p>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»