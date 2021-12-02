В столице обсудили достижения и вызовы Общественного бюджета
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Участники сосредоточились на проблемах и перспективах. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 2 декабря, состоялась третья панель пятого общегородского Форума развития гражданского общества. Участники сосредоточились на проблемах и перспективах Общественного бюджета столицы.
Форум развития гражданского общества посвящен взаимодействию и коммуникации власти и общины. Во время первой панели рассматривали состояние развития гражданского общества в столице, вторая касалась большой демократии через локальное взаимодействие. Третья панель «Общественный бюджет — Киев: Level up!» акцентировала на инструменте, благодаря которому киевляне могут менять город на лучшее. Обсуждение прошло в студии телеканала «Киев».
Общественный бюджет требует изменений
Департамента общественных коммуникаций КГГА. Фото: Борис Корпусенко
«На каждой из предыдущих панелей мы слышали об Общественном бюджете, это один из самых эффективных инструментов участия, действующий в Киеве, и является одним из самых популярных, — отметил Дмитрий Рубан, первый заместитель директора Департамента общественных организаций. — Уделили ему отдельную панель, потому что есть общественный резонанс и интерес. Этот процесс длится седьмой год, требует трансформаций и изменений. Хотим наработать их в диалоге, приобщив представителей гражданского общества и киевлян».
Дмитрий Рубан обратил внимание, что ежегодно увеличивается количество голосующих за проекты. В то же время, нет единых показателей эффективности Общественного бюджета, что является основной целью. Этот инструмент необходим прежде всего, чтобы показать гражданам, как работает бюджетный процесс в городе, или привлечь как можно больше людей к коммуникации и обществу, или получить большое количество инновационных проектов. коммуникуя с жителями относительно наработки изменений в Положение об Общественном бюджете,– отметил он. — Совместно с ПАУСИ мы проводили первую в Киеве оценку Общественного бюджета, чтобы выделить проблемы. Каждый из 10 районных форумов имел панель, посвященную Общественному бюджету с участием представителей районной власти и авторов, чтобы услышать их боль, проблемы. Задача городских властей — эффективно решить эти вопросы, чтобы каждый из участников был удовлетворен этим процессом. Надеемся, что инструмент будет успешным и наработаем консолидированные изменения, которые удовлетворят и городские власти и киевлян. А Общественный бюджет будет действовать дальше и позволит киевлянам напрямую влиять на распределение бюджетных средств».
Концепция «Право на город»
Депутат Киевсовета Ксения Семенова. Фото: Борис Корпусенко
«Основное, с чем соглашается большинство, — предварительное обсуждение проектов Общественного бюджета к их подаче — на базе районных государственных администрации, коммунальных предприятий, где они будут реализовываться. Это улучшит их качество, добавит положительной коммуникации между распорядителями бюджетных средств, то есть теми, кто реализует эти проекты, и авторами», — отметила она.
Также, по словам депутата, должно быть дополнительное обучение, мотивация для чиновников, выполняющих эти проекты. Сейчас есть разные подходы к экспертизе и реализации в разных районах города. Однотипные проекты могут попадать в различные тематики, и это следует унифицировать.
Ксения Семенова поделилась, что бюджетная комиссия Киевсовета поддержала поданную ею правку относительно размера бюджета Общественного бюджета. В 2023 году он должен составлять 220 млн грн, а в 2024 — 250 млн. «Депутаты согласны с тем, что, поскольку растет бюджет Киева, должен расти и самый общественный бюджет, ведь это инструмент взаимодействия власти и общины»,– прокомментировала Ксения Семенова. По ее словам, именно благодаря Общественному бюджету граждане могут решать, что именно нужно сделать в городе в первую очередь, что финансировать.
Она отметила, что существует запрос от общества относительно того, как качественно составлять проект, оформлять его, прописывать бюджет. Поэтому нужно создать площадку, где люди могли бы удовлетворить этот запрос. Если услуга будет качественной, все больше киевлян будет ею пользоваться.
Неэффективная коммуникация между ГСК и МРГ
Депутат Киевсовета Юлия Ярмоленко. Фото: Борис Корпусенко
Депутат Киевсовета Юлия Ярмоленкосреди основных проблем развития Общественного бюджета назвала недостаточно эффективную коммуникацию между органами, вовлеченными в управление процессом Общественного бюджета. Речь идет об определенном противостоянии между Общественной бюджетной комиссией (ГСК), которая рассматривает жалобы авторов и городской рабочей группой (МРГ), где исполнители этих проектов.
«Исполнители иначе воспринимают, опираясь на свой опыт и видение развития и реализации проектов. Хотят формализовать Общественный бюджет, сделать его как бюджет города. Но Общественный бюджет отличается — это высказывание и активная позиция общества, что может противоречить общим взглядам исполнительной власти»,– объяснила она. С другой стороны, Юлия Ярмоленко отметила, что существует двойной стандарт к одним и тем же решениям, которые принимают ГБУ и МРГ. Они могут противоречить друг другу, и нет органа, который мог бы оценить эти решения.
О новом Положении к Общественному бюджету, депутат обратила внимание, что изменения влияют на течение и результат процесса.
«Должен быть публичный диалог разных сторон, чтобы рассмотреть существующие проблемы и решить их в дискуссии. Общественный бюджет должен быть примером эффективного влияния гражданского общества, а лидеры в команде проектов верить в этот инструмент и видеть, как их инициативы реализуются», —подчеркнула Юлия Ярмоленко. «В столице обсудили достижения и вызовы Общественного бюджета» />
Юлия Костецкая, члены Общественной бюджетной комиссии. Фото: Борис Корпусенко
О проблемах взаимодействия ГСК и МРГ рассказала и Юлия Костецкая, члены Общественной бюджетной комиссии
По ее словам, с начала каденции ГСК-5, их решения игнорируются и не выполняются МРГ. Хотя комиссия действует в рамках положения и регламента.
«ГСК создавалась для равновесия власти и авторов. Если власть не хочет что-либо реализовать, что поддержала община, ГСК должна найти варианты решения и предложить их власти, — отметила Юлия Костецкая. —В этом году у нас было много вопросов относительно безбалансовых территорий и несоответствия тематик проектов. Часто проекты не реализуются из-за несоответствия бюджетному кодексу, и здесь мы тоже должны искать совместное решение. В то же время, мы видим много положительных изменений благодаря проектам Общественного бюджета, которые продиктованы потребностями общины».
Киян нужно информировать еще больше
Позитивным опытом воплощения проектов Общественного бюджета поделился Николай Слободенко, руководитель ОСН «Квартальный комитет Лесной »,который трижды участвовал в ГБ. Впервые, в 2018 году вместе с обществом подали большой проект на 1,5 млн относительно автономного освещения пешеходных переходов на Лесном массиве. Тогда проект не прошел, но активная община не опустила руки. В 2019 году подали 5 проектов, три из которых выиграли и реализовали. -bjudzhetu-3a5f4a2.jpg» alt=»В столице обсудили достижения и вызовы Общественного бюджета» />
Николай Слободенко, руководитель ОСН «Квартальный комитет Лесной». Фото: Борис Корпусенко
«Люди не очень осведомлены, что это за инструмент, как он работает, как будет реализовываться. Больше всего киевляне опасались голосовать из-за Bank ID, банковской карты, — рассказал Николай Слободенко. —Важно информировать жителей города об этом инструменте. Каждый киевлянин имеет право решать, что будет у него во дворе — видеонаблюдение или площадка, не дожидаясь решения администрации. Благодаря Общественному бюджету мы сделали заборы, асфальтовые дорожки, накрытие мусорных баков, видеонаблюдение, площадки. Собирали общину, общались, что нам нужно. Общественный бюджет дал нашей команде сил и уверенность, что мы можем менять город на лучшее».
Он рассказал, что в следующем году должен реализоваться еще один успешный проект — первый роллердром на Лесном, который поддержала община. . Устроят его на заброшенной площадке. На нынешнем ГБ также подали проект создания площадки для занятий спорта и площадки для выгула и дрессировки собак.
Напомним, в этом году в голосовании приняло участие рекордное количество горожан — 276793. Киевляне отдали 2022. На голосовании находились 969 проектов, из которых успешными стали 393 проекта на сумму 199 млн 873 тысяч 172 грн. Инициативы будут реализованы в 2022 году.
Уже стартовала подача проектов Общественного бюджета на 2023 год
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»