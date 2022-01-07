В столице обсудят будущее озера Вырлица
Неравнодушных приглашают на воркшоп
16 января в Киеве пройдет однодневный воркшоп «Будущее Вырлицы», на котором активные горожане/-ки и эксперты/-ки попытаются создать концепцию возрождения территории вокруг озера Вирлица киевлян, которыми пользуются.
Озеро Вырлица — одно из самых больших и глубоких в Киеве. На нем можно встретить множество птиц, а вот люди пользуются им не очень активно. В основном потому, что территория вокруг него долгое время была окружена забором и запущена арендатором. вокруг него»,— отмечают организаторы воркшопа.
К участию приглашают как архитекторов, урбанистов, экологов, так и всех небезразличных граждан, которые хотят приобщиться к наработке будущих преобразований. однодневный воркшоп.
Организаторы воркшопа — сообщество «Экопарк Вирлица» и Центр урбанистических студий. Воркшоп будет проходить под менторством Семена Поломаного и Вадима Денисенко.
Важным условием является соблюдение карантинных мер, поэтому вход на события осуществляется исключительно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или негативного ПЦР-тестирования. Регистрация на событие длится до 7 января 2022 года по ссылке.
Программу и дополнительную информацию о мероприятии пришлют зарегистрированным участникам электронной почтой.
Озеро Вырлица планируют защитить от его застройщиков, сделал . Соответствующую инициативу поддержали депутаты Киевсовета в июне 2021 года, во время заседания Постоянной комиссии по вопросам экологической политики.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»