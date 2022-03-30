В столице непрерывно работают наши силы противовоздушной обороны, Николай Жирнов
Николай Жирнов
Ситуация вокруг Киева сложная, но контролируемая.
Высшее российское военно-политическое руководство заявило о уменьшение активности войск со стороны Черниговского и Киевского направлений. Однако расслабляться не стоит. Поэтому Киев продолжает готовиться к обороне. Об этом написал в «итоге дня» глава КМВА Николай Жирнов.
«Непрерывно работают наши силы противовоздушной обороны. Они предотвращают сотни жертв, разрушения зданий и пожар в результате ракетных обстрелов. 309 Взрывоопасных предметов. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения. Сегодня столица на транзитном эвакуационном пункте приняла из Чернигова и Ирпеня 350 беженцев Людям оказана соответствующая медицинская и психологическая помощь. Вскоре они будут отправлены в более безопасные города Украины.
Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме.
Для удобства перемещения киевлянам между правым и левым берегом открыт Южный мост. Он работает только для общественного автотранспорта.
Все продолжают работать на победу и защиту столицы.
В Киеве будут оказывать помощь пострадавшим от последствий вооруженной агрессии россии. Такое решение приняли депутаты Киевсовета на сегодняшнем пленарном заседании.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»