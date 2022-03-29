В столице напомнили о запрете посещать лесопарковые зоны

magictr | 29.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице напомнили о запрет посещать лесопарковые зоны

Запрет действует из-за пожарной опасности. Фото из открытых источников

В Киеве из-за пожарной опасности запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил о жестком запрете в стране курить сухостой, за нарушение которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного автомобильных дорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:

  • для граждан: 180 — 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 — 6120 грн);
    • для должностных лиц: 900 — 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 — 21420 грн).

Штраф за обжиг растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет :

  • для граждан: 360 — 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 — 12240 грн.);
  • для должностных лиц: 1260 — 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 — 30600 грн).

Как сообщают в ДСНС, ежедневно спасатели вынуждены ликвидировать сотни пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. , что выезды на тушение таких пожаров связывают руки нашим огнеборцам и отбирают силы для более насущных вызовов, они еще несут угрозу национальной безопасности нашей страны, которая находится в состоянии войны.

Да, с приближением пожароопасного периода значительно увеличивается риск опрокидывания огня на лесные массивы, тушение которых требует значительных ресурсов — как человеческих, так и материальных.

< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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