В столице напомнили о запрете посещать лесопарковые зоны
Запрет действует из-за пожарной опасности. Фото из открытых источников
В Киеве из-за пожарной опасности запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил о жестком запрете в стране курить сухостой, за нарушение которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного автомобильных дорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:
- для граждан: 180 — 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 — 6120 грн); для должностных лиц: 900 — 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 — 21420 грн).
Штраф за обжиг растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет :
- для граждан: 360 — 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 — 12240 грн.);
- для должностных лиц: 1260 — 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 — 30600 грн).
Как сообщают в ДСНС, ежедневно спасатели вынуждены ликвидировать сотни пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. , что выезды на тушение таких пожаров связывают руки нашим огнеборцам и отбирают силы для более насущных вызовов, они еще несут угрозу национальной безопасности нашей страны, которая находится в состоянии войны.
Да, с приближением пожароопасного периода значительно увеличивается риск опрокидывания огня на лесные массивы, тушение которых требует значительных ресурсов — как человеческих, так и материальных.
< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»